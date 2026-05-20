Sia, Troye Sivan apoyan nueva plataforma de premios para jóvenes creadores australianos

SYDNEY, Australia – Jóvenes creadores de música australianos y sus maestros tienen un nuevo premio para perseguir.

Establecidos por la experimentada ejecutiva de la industria musical Milly Petriella, los NUMAs (Next Up Music Awards) son una celebración dirigida por jóvenes del talento emergente en las escuelas apoyada por pasantías estudiantiles, y están diseñados para fortalecer los caminos que conectan a los jóvenes creadores con la industria musical contemporánea.

Los artistas locales Sia y Troye Sivan apoyarán la iniciativa como la primera ola de patrocinadores de la industria, con Mahalia Barnes anunciada como directora artística junto a DOBBY como director artístico de las Primeras Naciones, y Ruby Rodgers y Myka Champion designados como los primeros patrocinadores jóvenes, con el objetivo de ayudar a moldear el programa y reflejar cómo se crea y comparte la música hoy en día. Otros serán anunciados en su momento.

Los NUMAs tendrán su propia presentación también. El evento inaugural está programado para el 28 de enero de 2027 en el socio del lugar Carriageworks en Sydney.

Según los representantes, los NUMAs son una respuesta al acceso decreciente a la educación musical y la creciente preocupación por la futura fuerza laboral creativa y reconocen a los artistas, productores y compositores en edad escolar. En el futuro, la iniciativa proporcionará un escenario nacional a través de premios, actuaciones en vivo, mentoría y roles pagados para jóvenes detrás de escena.

También se dará protagonismo a los educadores, con premios al Maestro de Música del Año presentados por Music Australia en las categorías primaria y secundaria, reconociendo el importante papel que juegan los maestros en guiar a la próxima generación de artistas e industria.

En camino está también un Programa de Pasantías Juveniles pagadas, reconociendo a jóvenes artistas, productores y compositores.

“Los NUMAs no son solo un programa de premios,” comenta Petriella. “En un momento en el que gran parte de la vida de nuestros jóvenes está moldeada en línea, queremos que este sea un espacio del mundo real para la creatividad, la conexión y la expresión en vivo. A través de pasantías pagadas, mentoría e involucramiento práctico en el evento, estamos ayudando a los jóvenes a desarrollar habilidades, confianza y comunidad, ya sea que vean su futuro en el escenario, en el estudio o detrás de escena.”

La fundadora de NUMAs, Petriella, fue elogiada en la Lista de Honores del Día de Australia 2024 con una Medalla de la Orden de Australia (OAM) por “servicio a la música y las artes escénicas.” Ese servicio incluyó una permanencia de 27 años como directora, relaciones con miembros y asociaciones en APRA AMCOS, de 1995 a 2022, donde se ganó una reputación por mover montañas para los miembros del PRO.

A lo largo de los años, Petriella fundó el Concurso Global de Composición de Canciones Vanda and Young, que ha recaudado más de A$2.5 millones para Nordoff-Robbins desde su lanzamiento en 2009; se desempeñó como productora creativa de los Premios de Música APRA; promocionó el programa SongHubs; administró el programa de Embajadores de la sociedad; los Premios de Desarrollo Profesional; el programa de Mentoría de Mujeres en la Música; el Concurso Global de Composición de Canciones Vanda and Young; y expandió sus oficinas de Exportación de Música Global en Los Ángeles, Londres y Nashville como directora.

Abierto a nivel nacional para estudiantes de 6 a 18 años y sus maestros de música, las nominaciones y las solicitudes de pasantías se abrirán en junio de 2026 a través de nextupmusicawards.com.

Los NUMAs cuentan con el respaldo del programa Revive Live del gobierno federal, con socios que incluyen The Song Room, Carriageworks y Music Australia, y otros aún por anunciarse.