¿Está Estados Unidos (todavía) en guerra? Cómo comienzan y terminan las guerras

Durante las hostilidades con Venezuela e Irán, los mensajes de la administración Trump sobre su estado como conflicto armado han sido confusos en el mejor de los casos. Según la ley del conflicto armado (LOAC, también conocida como derecho internacional humanitario), hay dos tipos de conflictos. Un “conflicto armado internacional” (IAC) implica hostilidades entre Estados, mientras que un “conflicto armado no internacional” (NIAC) es entre un Estado y uno o más grupos armados organizados no estatales (o entre tales grupos). La pregunta es: ¿dónde estamos parados en ese sentido con los dos conflictos?

Respecto a Venezuela, la administración caracterizó falsamente los ataques a barcos narcotraficantes que habían comenzado el septiembre anterior como un NIAC. Y luego, cuando Estados Unidos atacó a Venezuela para arrestar al Presidente Nicolás Maduro y su esposa, la administración pareció tratar la operación únicamente como un asunto de aplicación de la ley, en lugar de un conflicto armado. Como se explicará, ambas afirmaciones fueron legalmente erróneas.

La administración Trump ha impartido una clase magistral de mensajes contradictorios sobre el conflicto con Irán. Por ejemplo, en marzo, el Presidente Donald Trump afirmó: “Hemos ganado” (añadiendo, “Nadie más podría haber hecho esto excepto yo, y tú lo sabes”), mientras que el 2 de mayo informó al Congreso que “las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”. Tres días después, el Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la Operación Furia Épica “ha terminado”. Respecto al bloqueo de Estados Unidos, afirmó falsamente: “Eso no es un acto de guerra; es una medida defensiva”.

Sin embargo, el 21 de abril, el Asesor Legal del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, emitió una declaración explicando que “La Furia Épica es solo la última ronda de un conflicto armado internacional continuo con Irán”. Los hechos sobre el terreno este mes respaldan la caracterización como un conflicto armado en curso. De hecho, el día antes de la declaración de Rubio, el Comandante del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) anunció que “el CGRI ha lanzado múltiples misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra barcos anunciados que estamos protegiendo. Hemos derrotado a cada una de esas amenazas a través de la aplicación clínica de municiones defensivas”.

Luego, el 6 de mayo, CENTCOM emitió una declaración a la prensa señalando que “las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el timón de un petrolero disparando varios tiros desde el cañón de 20 mm de un F/A-18 Super Hornet de la Armada de los EE. UU.” después de que el barco con bandera iraní no “cumplió con las advertencias repetidas para finalizar su travesía hacia Irán”. Al día siguiente, CENTCOM describió un enfrentamiento en el que “las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra tres buques de guerra estadounidenses que transitaban por el Estrecho de Ormuz. En respuesta, CENTCOM “eliminó las amenazas entrantes y apuntó a las instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluidos los sitios de lanzamiento de misiles y drones, las ubicaciones de comando y control, y los nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”. Trump calificó las acciones de Irán como “un trifle” y se jactó: “Los hicimos volar”. No obstante, afirmó que el alto el fuego seguía vigente, advirtiendo que si no lo fuera, “habría un gran resplandor saliendo de Irán”. Al día siguiente, los F/A-18 deshabilitaron dos barcos más con bandera iraní.

Para aclarar parte de la confusión legal, en este análisis se examinan tres preguntas fundamentales: 1) ¿cuándo comienza la guerra (conflicto armado en el lenguaje legal), 2) cómo puede ser suspendida, y 3) ¿cuándo termina? Estos son temas de “elección de leyes”, porque si el conflicto armado está en curso, el LOAC (y en circunstancias limitadas durante los IAC, la ley de neutralidad) rigen las operaciones asociadas. Si bien otros cuerpos de leyes pueden continuar operando junto al LOAC, la pregunta clave de la elección de leyes es crucial; determinará cuestiones importantes como si la detención o el apuntar personas con fuerza letal basado únicamente en su condición (es decir, como combatientes) está permitido.

Esta discusión aborda tanto los IAC como los NIAC, pero no aborda cuestiones relacionadas con la ley constitucional y estatutaria de los EE. UU. Dos preguntas importantes al respecto son si la administración está cumpliendo con la Resolución de Poderes de Guerra y con la separación constitucional de poderes entre el Presidente y el Congreso, temas examinados de manera perspicaz en otros artículos de Just Security. También es importante enfatizar que si las acciones de un Estado han iniciado un conflicto armado no tiene relación con la pregunta separada de si esas acciones (o reacciones) son legales bajo la ley que rige el recurso a la fuerza (jus ad bellum). Por ejemplo, el primer uso de la fuerza contra otro Estado puede constituir agresión (ilegal) o defensa propia anticipatoria (legal); en cualquier caso, un IAC está en curso. La legalidad de las decisiones de EE.UU. de recurrir a la fuerza contra Venezuela e Irán ha sido examinada en numerosos artículos de Just Security.

¿Cuándo Comienza el Conflicto Armado? Conflicto Armado Internacional: Cuando comienza un IAC es lo más directo de las tres preguntas. La piedra angular para el inicio de un IAC está articulada en la ley de tratados – el Artículo Común 2 de las Convenciones de Ginebra de 1949. Aunque la disposición se refiere a la aplicabilidad de esos tratados, es universalmente aceptado como que refleja los puntos en los que comienza un conflicto armado entre Estados.

De acuerdo con el estándar del cierre general de operaciones militares, se explicó que “la evidencia de que ha habido un ‘cierre general de las operaciones militares’ es el único criterio objetivo para determinar que un conflicto armado internacional ha terminado de manera general, definitiva y efectiva”.

En cuanto a la intensidad, el Comentario de 2025 del CICR a la Convención IV de Ginebra señala que “no importa cuánto tiempo dure el conflicto, o cuánta matanza tenga lugar”. Estados Unidos afirma que un IAC abarca “cualquier situación en la que haya acción hostil entre las fuerzas armadas de dos partes, independientemente de la duración, intensidad o alcance de los combates”.

El concepto de uso de “fuerza” en el contexto de iniciar un IAC es amplio. Se incluye simplemente cruzar el territorio de otro Estado y tomar el control de este (sin disparar tiros). Detener con fuerza a uno o más miembros de las fuerzas armadas de otro Estado también probablemente desencadena un IAC. Estados Unidos sostiene que un IAC abarca “cualquier situación en la que haya acción hostil entre las fuerzas armadas de dos partes, independientemente de la duración, intensidad o alcance de los combates”.

En resumen, cuando los órganos de un Estado, como las fuerzas armadas o una organización paramilitar de inteligencia, “disparan a” las fuerzas de otro Estado, se activa un IAC, incluso antes de que el otro Estado reaccione, si es que reacciona. Este enfoque se aplica igualmente cuando la fuerza se utiliza contra entidades, objetos o personas debido a su relación con otro Estado. Por ejemplo, si un Estado ataca un barco mercante “porque” está registrado en otro Estado o mata a personas basándose en su ciudadanía, la acción inicia un IAC con ese Estado.

En cuanto a la declaración de Estados Unidos de que el conflicto con Irán ha terminado, pero continúa aplicando un bloqueo naval, esto puede considerarse inconsistente desde el punto de vista legal. Mantener un bloqueo es legalmente posible solo en un conflicto armado en curso, lo que hace que cualquier afirmación de EE. UU. de que el conflicto con Irán ha sido “terminado” sea erróneo mientras se aplica el bloqueo.

De acuerdo con este estándar, el uso de la fuerza de EE. UU. contra Venezuela durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero provocó claramente un IAC entre esos Estados. La pregunta con respecto a Venezuela es si el conflicto continúa. Lo mismo ocurre con la Operación Furia Épica, que comenzó el 28 de febrero con ataques contra objetivos iraníes. El intercambio continuo de hostilidades entre Estados Unidos e Irán es suficiente para confirmar que el conflicto continúa hoy, independientemente de las declaraciones de los funcionarios de EE. UU.

Rodney Randall (analista internacional)