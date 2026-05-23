Cuarta Ala Autora Rebecca Yarros Anuncia Nueva Novela Romántica Estrellas Peculiares

La primera novela de la autora Rebecca Yarros se publicó en 2014, y desde entonces se ha consolidado como un pilar del género romantasy a través de la serie The Empyrean, que incluye las exitosas novelas “Fourth Wing”, “Iron Flame” y “Onyx Storm”. Se espera que sea una serie de cinco libros, Yarros les debe a los lectores dos libros más, pero mientras tanto, está abordando un nuevo proyecto: “Peculiar Stars”.

Descrito como una “novela romántica de amor lento sobre la familia y lo que significa convertirse en la versión más verdadera de uno mismo”, sigue al personaje principal Callista mientras desarrolla una relación con el primo de su prometido en medio de una tragedia. Con un precio de $32.99, actualmente está disponible para preorden en Amazon y Barnes & Noble, y será publicado por la impresión Montlake de Amazon Publishing el 17 de noviembre.

La noticia sigue a la reciente adaptación televisiva de Amazon Prime de “Fourth Wing”. Michael B. Jordan se desempeñará como productor ejecutivo de la serie a través de su compañía de producción, Outlier Society. Otros colaboradores nombrados incluyen a Lisa Joy (co-creadora de “Westworld”) y Meredith Averill (co-creadora de “Locke & Key”). Se espera que Yarros trabaje de cerca con el equipo que está listo para dar vida a sus libros.

“Peculiar Stars” será un libro independiente, y Yarros pide a los lectores que la acompañen de vuelta al mundo real, intercambiando temporalmente la intensidad de la Guerra de Basgiath, los dragones y las órdenes militares por el drama de convertirse en un naufrago junto a la tripulación del barco y su interés romántico. El libro está disponible para preorden en línea a través de Amazon y Barnes & Noble.