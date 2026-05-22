Aquí es donde ver el Abierto de Francia 2026 en vivo en línea gratis

Aquí es donde ver el Abierto de Francia 2026 en vivo en...

La 125ª edición del Abierto de Francia (Roland-Garros) presenta a los mejores tenistas del mundo, incluidos Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Coco Gauff y otros, compitiendo en pistas de arcilla roja por trofeos de Grand Slam. El torneo de tenis tiene lugar en el Estadio Roland Garros en París, Francia.

Mientras tanto, durante el evento, el DJ francés Martin Solveig, la cantante M. Pokora y el rapero Franglish actúan al inicio del torneo, mientras que los campeones mundiales de beatbox Berywam se presentarán durante la noche de calentamiento.

Contexto:

El Abierto de Francia, también conocido como Roland-Garros, es uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo.

La suscripción a Sling Blue, que incluye TNT y truTV para el Abierto de Francia, te brinda acceso a televisión en vivo, canales locales y por cable. Puedes ver redes locales como ABC, NBC y FOX (en mercados selectos), así como muchos canales de cable también.

Fact-Check:

El Abierto de Francia 2026 se puede ver en TNT y truTV, así como en la plataforma de transmisión HBO Max.

Una suscripción a HBO Max es una de las mejores formas de ver el Abierto de Francia en línea. El servicio de transmisión comienza en $10.99 al mes para el plan con anuncios, pero también puedes obtener HBO Max combinado con Hulu y Disney+ a partir de $19.99 al mes por los tres servicios.

Contexto:

HBO Max ofrece una variedad de contenido original, películas populares, deportes en vivo y documentales exclusivos.

Los espectadores que deseen ver en vivo internacionalmente pueden utilizar ExpressVPN, NordVPN y PureVPN para acceder a varias plataformas de transmisión. La transmisión comienza el domingo 24 de mayo, el Abierto de Francia 2026 se emite en TNT y truTV, y también se puede ver en vivo en HBO Max.