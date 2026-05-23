Jacob Bethell: Inglaterra bateador para que se evalúe una lesión en el dedo.

Jacob Bethell: Inglaterra bateador para que se evalúe una lesión en el...

Después de anotar un siglo crucial en el Test final de las Ashes en Sídney en enero, Bethell está programado para batear en el número tres en un Test en casa por primera vez contra Nueva Zelanda.

Lo hará después de haber jugado poco cricket con la pelota roja para los Bears, ya que solo ha jugado una vez en el County Championship desde agosto de 2024.

Antes de que Bethell ingresara al equipo de Bengaluru, el ex capitán de Inglaterra Sir Alastair Cook cuestionó su presencia en India cuando dijo: “No está haciendo nada. Idealmente podría regresar y abrir para Warwickshire para ayudar a Inglaterra.”

El ex compañero de equipo de Cook en Inglaterra, Kevin Pietersen, respondió escribiendo en X: “Alastair Cook NO TIENE IDEA de lo que es estar en la IPL. De lo que es siempre estar rodeado de los mejores jugadores del mundo.

“Entonces su opinión sobre Jacob Bethell no importa en absoluto. Quédate en India, Jacob. Sé que, aunque no estás jugando, estás aprendiendo y serás un jugador mucho mejor.”

Inglaterra ya ha realizado cambios en su alineación de bateo para el primer Test contra Nueva Zelanda, luego de la derrota por 4-1 en Australia.

El debutante de Durham, Emilio Gay, abrirá la entrada, en lugar del excluido Zak Crawley.

El zurdo sin experiencia de Somerset, James Rew, está en el equipo de Inglaterra como cobertura de bateo y sería el beneficiario si Bethell queda descartado.