Review de Diamond: Andy Garcia dirige y protagoniza un encantador pero ligero neo

En la escena inicial de “Diamond”, observamos a Andy García, un detective de Los Ángeles que parece haber salido de una película de Hollywood de los años 40, vistiéndose con su atuendo de detective privado: el traje de tres piezas, el pañuelo de bolsillo que plancha cuidadosamente, el sombrero fedora, y luego agarra su clip de dinero de una bandeja de artefactos antes de salir. La película, con su ambientación de época y su melancólica banda sonora de jazz, parece estar preparándonos para una diversión noir clásica y melancólica. Pero luego el detective de García, lacónico y meticuloso, presentándose como “Diamond, Joe Diamond”, sale a las calles de Los Ángeles, y lo primero que se encuentra es un coche de policía que es puramente del siglo XXI. Lo mismo sucede con las calles, los rascacielos, los restaurantes. Todo es Los Ángeles de hoy. Entonces, ¿qué está haciendo esta reliquia de detective justo en medio de todo?

Durante un tiempo, “Diamond” parece casi una comedia surrealista, mientras Joe recorre la ciudad en su descapotable verde vintage Ford DeLuxe de los años 40, teniendo encuentros con personas totalmente contemporáneas, mientras él mismo sigue siendo una pieza pura de pulp de la época. En contraste, “The Long Goodbye”, la divertida y confusa interpretación de 1973 de Robert Altman sobre el misticismo del detective de Hollywood, presentaba a un Philip Marlowe, interpretado por un cansado y desgarbado Elliott Gould, que era un detective fuera de lugar, solo que la película lo presentaba como un excéntrico de Los Ángeles, perdido en sus sueños alimentados por el cine. “Diamond”, en cambio, parece ser una comedia de fantasía al estilo de Woody Allen como “Medianoche en París”, con un héroe que es literalmente un hombre fuera de tiempo.

García, quien escribió y dirigió la película, ha creado un diálogo pseudo-noir ingeniosamente inteligente, y parte de la gracia es que Joe habla en sus frases duras al estilo antiguo mientras que todos los demás hablan como personas normales. “Siempre sé lo que quieren decir”, dice. “Incluso cuando no lo dicen”. Bogart (o tal vez Yogi Berra) no podría haberlo dicho mejor. García establece todo esto de manera astuta, sin exagerarlo. Las personas que Joe conoce pueden burlarse de su cualidad antigua, pero lo toman en serio. Nadie cuestiona que sea como es. Quizás sea por su única hazaña famosa: rescató un flamenco que había sido secuestrado (por sus valiosos padres), y ahora eso es parte de su leyenda. Todo impulsado por las redes sociales, por supuesto, aunque Joe mismo no sueña con llevar un teléfono celular.

Habría sido feliz viendo la versión de Woody Allen de esta película, y “Diamond”, por un tiempo, es una misteriosa sátira divertida. Gran parte de la trama se desarrolla en lugares de Los Ángeles de antes de la guerra como el Edificio Bradbury, que se aprovechan de su grandiosidad nostálgica decadente. Y lo que salva al personaje de Joe de la excesiva pintoresquismo es que García recurre a la cualidad ruda y ligeramente desencantada que ha adquirido con la edad. Su Joe es un verdadero cínico, con demonios en su armario; sus respuestas provienen de un lugar duro.

La película nos atrae hacia un misterio que es una inteligente referencia a todas esas viejas películas de detectives, ya que Joe es contratado por Sharon Cobbs (Vicky Krieps), una femme fatale rubia platino cuyo esposo anciano magnate acaba de ser asesinado. Ella es la principal sospechosa, de hecho, la única sospechosa. Hay tipos siniestros en los márgenes, y un policía corrupto, McVicar (Brendan Fraser), quien es el viejo amigo/enemigo de Joe; ya está planeando incriminar a Sharon por el crimen. Pero, ¿por qué todos están tan seguros de que ella lo hizo? Parece ser una trama, ya que la película establece un tono que es dos partes “El Sueño Eterno”, dos partes “Chinatown”, y una parte Woody Allen se encuentra con “Saturday Night Live”.

Puedes sentir la alegría de García al revivir estos viejos tropos de películas, y la trama que ha ideado parece lo suficientemente sólida como para funcionar por sí sola. Pero justo cuando Danny Huston aparece como una especie de gran jefe (nos damos cuenta de que es el hijo de John Huston, quien interpretó al villano en “Chinatown”), la trama, que pensamos que se expandirá en una conspiración madura, termina tomando un segundo plano.

El enfoque se centra en Diamond mismo. Él frecuenta el legendario bar de Los Ángeles Cole’s French Dip (el lugar que inventó el sándwich French dip y que ha estado abierto desde 1908). Allí, toma centeno con su amigo veterano barman, interpretado por Bill Murray. Una noche, entra al bar Angel (Rosemarie DeWitt), quien parece estar atrapada en los años 40 al igual que Joe. Podría ser amor a primera vista, ya que se miran de forma soñadora y luego salen a bailar. Pero resulta que estos dos tienen un pasado. Y mientras más aprendemos sobre el pasado de Joe, más aprendemos por qué es como es.

A medida que esto sucede, la película, atractiva como es, comienza a decaer. “Diamond”, aunque tiene un irreverencia integrada (especialmente cuando Dustin Hoffman aparece como un forense obsesionado con contar malos chistes), realmente dependía de que tuviéramos una inversión dramática en la conspiración que estableció. Cuando García centra su atención en el trasfondo traumático de Joe Diamond, el aire comienza a escaparse de la trama. La segunda mitad de “Diamond” parece mejor elaborada en papel de lo que se ve en pantalla. Dicho esto, es una película de la que disfruté en gran parte, y me alegra haberla visto. Se ha vertido una gran cantidad de cariño y obsesión de Hollywood en ella. Y es divertido ver cómo la cualidad que siempre ha hecho de Andy García un actor atractivo, su manera de ser directo pero guardando algo con un destello, encaja tan perfectamente en una ensoñación de película antigua.