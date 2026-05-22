Lola Young regresa con el sencillo reflexivo From Down Here

La canción, coescrita y coproducida por James Blake, sigue al reciente LP de la cantante, I’m Only F**king Myself

Lola Young compartió un nuevo sencillo, “From Down Here”. La emocionante canción fue coescrita y coproducida por James Blake y muestra al músico reflexionando sobre tiempos pasados.

“Echo de menos la euforia desde aquí abajo/ Solía volar por aquí”, murmura en la canción. “No del todo viva, estoy en algún lugar intermedio/ Echo de menos la euforia desde aquí abajo.”

“El día después de los Grammy, me golpeó una ola de inspiración, así que entré al estudio con el increíble James Blake y hice esta canción”, dijo Young en un comunicado. “Estoy reescribiendo el siguiente capítulo de mi historia porque de todos modos el antiguo libro habría sido aburrido.”

La canción sigue al tercer álbum reciente de Young, I’m Only F**king Myself, el cual se lanzó el año pasado el 19 de septiembre. Poco después de la salida del álbum, Young colapsó en el escenario en el festival All Things Go. El incidente llevó a Young a cancelar su gira norteamericana y otros eventos antes de que regresara al escenario a principios de 2026.

La cantante está lista para regresar a All Things Go este año para atender “asuntos pendientes”. “Me siento bendecida y lista para llevarlo al siguiente nivel”, dijo en un comunicado. “Gracias por tenerme de vuelta.”

En una reciente historia de portada de Rolling Stone, Young habló sobre su recuperación tras su colapso en All Things Go el año pasado. Señaló que ha combinado el tratamiento de adicciones con la terapia, mientras también renovaba su relación con el trabajo. También expresó una especie de gratitud por el incidente, aterrador como fue. Lo describió como “un punto de quiebre que me permitió estar aquí hoy, ser mejor para mis seguidores, mejor para el futuro, y mejor para mí misma.”