Grupo de control de armas demanda a ATF por divulgación de registros

alternar título Charly Triballeau/AFP vía Getty Images

Un importante grupo de control de armas está demandando a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y al Departamento de Justicia por la negativa de las agencias federales a revelar documentos y otra información sobre quiénes son los mayores vendedores de armas criminales en Estados Unidos.

Brady exige en su demanda presentada esta mañana ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia que el tribunal obligue a la ATF a revelar información relacionada con lo que la agencia llama Cartas de Demanda 2. Estas son cartas que la ATF envía a traficantes de armas y otros vendedores que han sido identificados por vender al menos 25 o más armas recuperadas en la escena del crimen en un año calendario.

“Esta es información que salvará vidas. Es información que nos ayuda a poder analizar cómo nuestro gobierno está regulando la industria de armas, particularmente a los mayores vendedores de armas criminales, y es información que necesitamos para mejorar la seguridad pública en este país”, dijo Josh Scharff, asesor general y director senior de programas de Brady.

Brady dice en su demanda que la organización presentó una Solicitud de la Ley de Libertad de Información en febrero pidiendo a la ATF que entregara todos los DL2 emitidos por la agencia a los titulares de licencias federales de armas de fuego. Brady quiere que estas cartas se emitan entre 2017 y 2021 y 2025. La ATF dijo que estaba reteniendo las cartas solicitadas, diciendo que divulgar esta información revelaría inadvertidamente información personal, secretos comerciales confidenciales, detalles comerciales o financieros y podría constituir una invasión injustificada de la privacidad personal.

Brady ha recopilado esta información de la ATF anteriormente y la ha utilizado para compilarla en bases de datos de seguimiento e informes que publica en su sitio web.

El año pasado, la ATF detuvo el programa DL2 después de que grupos defensores de los derechos de armas criticaran durante mucho tiempo su existencia.

La Fundación Nacional de Deportes de Tiro, una asociación comercial nacional para la industria de armas de fuego que anunció la interrupción del programa en junio, dijo que las cartas DL2 solo se usaban para “‘nombrar y avergonzar’ a los minoristas de armas de fuego por delitos en los que no tenían participación”.

El director de la ATF, Robert Cekada, escribió al Congreso durante su proceso de confirmación que apoyaba la pausa del programa. Escribió: “Esta pausa, provocada, en parte, por los esfuerzos de los grupos de defensa para caracterizar erróneamente el programa de Cartas de Demanda y evadir… restricciones de divulgación de datos relacionados con armas de fuego. Esta pausa está permitiendo a la ATF evaluar la efectividad del programa, desde los mandatos de presentación de informes hasta el seguimiento de los resultados”.

La ATF utilizó esta información de las cartas para rastrear más de 190.000 armas de fuego entre 2000 y 2021.

Todo esto se produce mientras Cekada y otros líderes del Departamento de Justicia promocionan la administración Trump como la presidencia más favorable a la Segunda Enmienda en años.

Cekada y el fiscal general interino Todd Blanche han abrazado públicamente a la industria de las armas y han dicho que las agencias trabajarán para aliviar las cargas para los vendedores, fabricantes y propietarios de armas.

La ATF lanzó recientemente más de 30 cambios propuestos destinados a reducir la burocracia para estas partes interesadas. Cekada ha dicho sobre esos cambios: “La misión de la ATF es proteger la seguridad pública y hacer cumplir la ley, y estas reformas reflejan nuestro compromiso de hacerlo a través de regulaciones que sean claras, legalmente sólidas y estrictamente adaptadas a ese propósito”.

Brady y otros grupos de control de armas dicen que estas acciones tomadas en su conjunto amenazan la seguridad pública.

Scharff, de Brady, dijo: “La decisión de la ATF de retener estos documentos realmente no se puede sacar de esa narrativa. Es imposible para nosotros ignorar que esta administración está haciendo todo lo que puede para atender a la industria de las armas y creemos que esto es parte de ese patrón”.