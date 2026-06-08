El discurso del Día D de Pete Hegseth sobre la inmigración es condenado como “grotesca estupidez”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha sido acusado por historiadores y activistas de derechos humanos de “estupidez grotesca” y de profanar la memoria de los soldados que irrumpieron en las playas de Normandía después de que intentó vincular la inmigración con el aniversario del Día D, diciendo que Europa se enfrentaba a una “invasión” diferente de sus costas.

Hablando en el noroeste de Francia el sábado para conmemorar el 82º aniversario de los desembarcos del Día D, Hegseth aprovechó el momento que marcó la liberación de Europa en tiempos de guerra para reiterar el ataque de larga data de la administración estadounidense a las políticas de inmigración europeas.

“Lamentablemente, hoy en día, diferentes playas europeas son asaltadas por ideologías diferentes y peligrosas”, dijo Hegseth a los reunidos en el cementerio militar estadounidense en Colleville-sur-Mer.

â€œPlayas de EspaÃ±a, Italia, Grecia y Bulgaria, llegan barcos y hombres. ¿Cuándo harán algo las capitales europeas ante esa invasión, o será demasiado tarde? No rezo y creo que no”, dijo.

“Los hombres que lucharon y murieron aquí restauraron la libertad en Europa”, añadió Hegseth, ex presentador de Fox News. “Esa libertad debe ser mantenida por esta generación de líderes y combatientes de guerra, o lo que lucharon fue meramente temporal”.

Los comentarios fueron rápidamente condenados en las redes sociales. El historiador, autor y presentador de televisión inglés Simon Schama los describió como “un tipo especial de repugnancia: una mezcla de sordera histórica, estupidez grotesca y presunción cómicamente ridícula”.

Schama añadió: “Como si la rabia de la gente común contra la inmigración fuera de alguna manera superior a la guerra contra el Tercer Reich y no permitiera a este cómic sermonear a los verdaderos héroes”.

Desde Jerusalén, también intervino el abogado israelí de derechos humanos Daniel Seidemann. “Esta es una profanación obscena de la memoria de quienes asaltaron las playas de Normandía, y especialmente de los que cayeron”, escribió.

Anders Ã…slund, economista sueco y ex miembro del Atlantic Council, contrastó los comentarios con los comentarios posteriores de Hegseth sobre la posición de Estados Unidos junto a sus aliados. “Tantas tonterías”, escribió en las redes sociales. â€œÂ¡Apoyamos a nuestros aliados!’ No, no lo haces. Acabas de atacarlos. Las políticas de inmigración son asuntos internos”.

Ã…slund dijo que los comentarios de Hegseth eran particularmente “desorientados” dada su reciente decisión de saltarse una reunión clave de la OTAN y las promesas de Donald Trump de reducir el número de tropas en Europa. “¿No sabe Hegseth que el ‘aliado’ más poco confiable es, con diferencia, Estados Unidos?”, dijo.

El enorme enfoque de Hegseth en la migración de la UE se hace eco de los comentarios hechos por otros funcionarios estadounidenses, incluido Trump, quienes constantemente han tratado de criticar el impacto de la migración en el continente, a pesar de que Estados Unidos tiene una mayor proporción de residentes nacidos en el extranjero que la UE.

Horas antes del discurso de Hegseth, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también entró en el asunto con una publicación en las redes sociales que culpaba a la inmigración por el asesinato de Henry Nowak, un estudiante británico de 18 años apuñalado en el Reino Unido. El asesino de Nowak, un sikh nacido en Gran Bretaña, fue declarado culpable de asesinato y encarcelado de por vida con un mínimo de 21 años.

El domingo, el secretario de Justicia y viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy, dijo que había tenido una conversación “agradable” en la que había tratado de dejar las cosas claras con Vance. “Esto no tiene nada que ver con la migración masiva. Este joven era británico”, dijo Lammy a Sky News. â€”Seamos claros al respecto. Y le dije: ‘Mire, señor vicepresidente, en esto se equivoca’”.

En los días previos a la visita de Hegseth a Francia, los planes habían suscitado controversia: una asociación de vecinos pidió que se cancelara el viaje. “Este individuo promueve valores que van en contra de la democracia, los derechos humanos y la paz”, afirmó la semana pasada en un comunicado de prensa la asociación Langrune en Commun, que aboga por el ecologismo y la solidaridad entre los residentes del pueblo.

En declaraciones a la emisora ​​BFMTV, un miembro de la asociación advirtió contra actuar como si todo fuera normal. “Lo que está sucediendo con la administración Trump no es lo mismo de siempre. El hecho de que Pete Hegseth esté desafiando a todas las organizaciones internacionales que surgieron de la Segunda Guerra Mundial no es lo mismo de siempre”, afirmó Chantal Richard.

“Hay que decir las palabras, hay que llamarlo por quién es, por los valores que representa: valores coloniales, belicistas, racistas y de extrema derecha”, añadió. “El silencio nos parece lo peor que podemos hacer en estos temas”.