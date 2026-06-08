Las tarifas aéreas aumentan inevitables a medida que las aerolíneas enfrentan una factura adicional de $100 mil millones de combustible para aviones este año

Las aerolíneas tendrán que gastar $100 mil millones adicionales en combustible para aviones este año, con tarifas que inevitablemente aumentarán para cubrir la factura después de que la guerra con Irán estranguló el suministro de petróleo.

Con precios del combustible para aviones esperados un 70% más altos a lo largo de 2026, la asociación de aerolíneas Iata dijo que las ganancias colectivas de la industria a nivel mundial se reducirían a la mitad, a $23 mil millones. Algunas compañías aéreas lucharían por sobrevivir al impacto del aumento del precio del combustible causado por el cierre del estrecho de Ormuz en marzo, dijo.

“Los altos precios del petróleo significarán inevitablemente mayores precios de los billetes”, dijo Willie Walsh, director general de Iata. “Simplemente no hay manera de evitarlo.”

Walsh indicó que las encuestas de la industria mostraban que los pasajeros estaban preparados para tarifas más altas y dispuestos a gastar más, pero añadió: “Lo desconocido es cuánto tiempo pueden soportar los viajeros y los transportistas los mayores costos de conexión.”

Hablando en la cumbre de Iata en Río de Janeiro, Walsh dijo que era un momento “desafiante e impredecible”, con “márgenes muy estrechos”.

“Va a ser muy desafiante y para muchas aerolíneas el aumento en la factura de combustible es potencialmente existencial.”

Pero Walsh señaló que las preocupaciones sobre posibles escaseces de combustible han terminado, a pesar de los costos disparados, y en comparación con el Covid, no es una crisis.

“Estamos viendo una industria que sigue siendo rentable y que sigue previendo crecimiento”, dijo Walsh. “El tráfico ha aumentado un 2%. Si excluimos el impacto en Oriente Medio para el resto del mundo, sigue siendo un entorno bastante positivo.”

Los pasajeros de largo recorrido y de negocios pueden enfrentar la mayor parte de los aumentos de tarifas, según el director ejecutivo de British Airways. Hablando en los márgenes de la conferencia, Sean Doyle dijo que no hay forma de evitarlo: “Si sube el combustible, subirán las tarifas.”

Sin embargo, Doyle sugirió que los vuelos vacacionales de corto recorrido más sensibles al precio serían los últimos en aumentar: “Una marca como BA, que opera muchos vuelos de largo recorrido, corporativos y premium; podríamos esperar que tenga más aumentos de precios que tal vez una aerolínea que compite únicamente por el ocio de corto recorrido.”

Según la investigación de Iata, alrededor de la mitad de los pasajeros estarían dispuestos a gastar considerablemente más en tarifas si siguen el precio del petróleo, lo que, según Walsh, es un buen augurio para una fuerte temporada de verano septentrional para la industria.

Más viajeros británicos y europeos volarán dentro del continente de lo habitual, según datos de la industria, con menos aventurándose más lejos dada la continua incertidumbre en torno a los centros turísticos del Golfo.

Pero Iata advirtió que el sistema de entrada y salida de la UE (EES) aún podría causar dificultades a esos viajeros, este verano y más allá. La asociación de aerolíneas pidió a Europa que reescriba la legislación para asegurar que la flexibilidad para suspender los controles fronterizos pueda continuar, más allá de la fecha límite absoluta actual del 7 de septiembre para la introducción plena y final de controles biométricos para todos los viajeros aplicables.

Rafael Schvartsman, vicepresidente de Iata para Europa, dijo: “Creo que Europa necesita ser mucho más honesta sobre dónde estamos.”

Bajo el nuevo sistema, la mayoría de los ciudadanos no pertenecientes a la UE serán huellas dactilares y fotografiados por el personal de fronteras, con detalles subidos a una base de datos central.

Schvartsman dijo: “Normalmente, procesaríamos a un pasajero en 20 a 25 segundos, y ya están estipulando que tomará 90 segundos, y además de eso, con la falta de fiabilidad de los sistemas, la probabilidad de que la gente espere en filas durante mucho tiempo es muy, muy alta.”

Los viajeros a la UE podrían enfrentar largas esperas en el control de pasaportes bajo el nuevo sistema, añadió: “Para la mayor parte del Mediterráneo, los británicos son los turistas entrantes número 1, y eso es una gran preocupación.”

Grecia ya ha anunciado unilateralmente que no llevará a cabo controles EES en ciudadanos del Reino Unido. Pero Schvartsman dijo que era un problema para muchos aeropuertos y no se podría resolver eximiendo a una nacionalidad: “También tenemos una gran demanda de aerolíneas estadounidenses que ya están añadiendo vuelos adicionales a destinos europeos durante el verano. También tendrás una afluencia de ciudadanos estadounidenses.”