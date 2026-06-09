Los iraníes luchan por comprar alimentos mientras la guerra eleva los precios

Las condiciones de vida de los iraníes comunes y corrientes se están volviendo más difíciles a medida que la guerra y las sanciones se suman a años de tensión económica.

Los funcionarios han introducido salarios más altos y vales de alimentos para tratar de proteger a los hogares de bajos ingresos, pero muchos iraníes dicen que las medidas no logran seguir el ritmo del aumento de los precios.

En marzo, el salario mínimo mensual en Irán aumentó un 60%, o 166 millones de riales (120 dólares). Sin embargo, para muchos hogares, el signo más visible de la crisis no es la cifra general de inflación, sino la velocidad con la que cambian los precios ordinarios.

Un habitante de Teherán cuenta a DW que el precio del arroz subió un 9% en dos semanas. Otros artículos, como los helados, experimentaron aumentos similares. Los precios, dijo el residente bajo condición de anonimato, suben semana tras semana, mientras que los salarios sólo se ajustan una vez al año.

Las autoridades dicen que un plan de cupones de alimentos tiene como objetivo aliviar la carga de los hogares. Pero muchos iraníes argumentan que el apoyo no ha seguido el ritmo de los precios.

El mismo residente de Teherán dijo que desde que se introdujo la política de cupones de alimentos, los precios del pollo se duplicaron con creces, mientras que la leche había subido casi un 50%. El bono en sí, dijo el residente, se mantuvo sin cambios.

Algunos hogares, si les queda algún ahorro, compran alimentos, detergentes y productos de higiene al por mayor y los almacenan en casa antes de que los precios vuelvan a subir.

Los estantes en Teherán están llenos, pero los precios suben sin previo aviso Imagen: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Picture Alliance

Estantes llenos, bolsillos vacíos

La guerra con Estados Unidos e Israel ha exacerbado los actuales problemas económicos de Irán. Como la solución al conflicto parece lejana, los suministros de petróleo, gas y fertilizantes siguen interrumpidos.

Eso es importante para los hogares iraníes porque cuando el combustible, el transporte y las importaciones se vuelven más caros, los costos se extienden hacia afuera.

El resultado es una economía en la que la abundancia y la privación pueden coexistir. Es posible que los estantes todavía estén abastecidos. Pero para un número cada vez mayor de personas, los precios están fuera de su alcance. Para muchos consumidores, el problema inmediato no es que las tiendas estén vacías. Es que el poder adquisitivo se ha desplomado.

Incluso cuando el Estado aumenta el salario mínimo, poco importa en un mercado donde los precios varían semanalmente, los subsidios pierden valor rápidamente y las familias comunes y corrientes se ven obligadas a medir sus vidas en medio kilo, canastas más pequeñas y opciones más difíciles.

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El propietario de un supermercado en Irán dijo que había visto todos los días cómo los precios subían mucho más rápido de lo que la gente podía permitirse.

Los clientes que antes compraban varios kilos de arroz ahora compran mucho menos que antes. Dijo que la gente ya no puede comprar ni siquiera los artículos de primera necesidad en cantidades normales.

Debido a años de inflación desenfrenada, los precios de los bienes comunes en Irán a menudo se venden en “tomanes” en lugar del “rial” oficial. Un toman vale 10 riales, y si se considera que un kilogramo de arroz vale 3 millones de riales, reducirlo a tomans hace que las transacciones cotidianas sean más fáciles de manejar.

Sin embargo, como el rial sigue siendo la moneda oficial de Irán, existe una brecha de larga data entre la unidad oficial utilizada en los documentos gubernamentales y bancarios y la unidad comúnmente utilizada por el público en la vida diaria.

Los momentos más sombríos, dijo el comerciante, llegan cuando los niños entran a la tienda y piden algo que cuesta 10.000 tomanes. Encontrar algo a ese precio se ha vuelto casi imposible. Contó a DW que en todos sus años en el negocio nunca había visto gente tan desesperada por comprar las cosas más básicas.

El alto costo de mantenerse alimentado

Arzoo Karimi, analista económico radicado en Londres, explica a DW que el coste mensual para asegurar las calorías mínimas necesarias para una persona ha superado ya los 7 millones de tomanes (39,00 dólares), según cifras del Centro de Estadística de Irán.

En su opinión, eso significa que la comida por sí sola puede consumir más del 70% de los ingresos de un hogar de tres personas, dejando poco o nada para el alquiler, la atención sanitaria o la educación.

Karimi afirma a DW que es engañoso que las autoridades iraníes hablen de la abundancia de productos de primera necesidad en los lineales de las tiendas si la gente no puede permitirse el lujo de comprarlos.

Sostiene que debido a que los gastos de alquiler, medicinas y salud a menudo tienen prioridad sobre los alimentos, los hogares se ven obligados a recortar su dieta paso a paso. Primero las proteínas, luego los lácteos y ahora incluso los carbohidratos y el pan común se están convirtiendo en un serio desafío diario para muchas familias.

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Editado por: Wesley Rahn