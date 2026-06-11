Oficial de policía de Pasadena baleado por un compañero policía en un incidente de ‘payasadas’

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

El Departamento de Policía de Pasadena en California publicó impactantes imágenes de video de un incidente del 7 de septiembre de 2025 en el que un oficial aparentemente disparó a otro oficial por error.

El jefe Gene Harris describió el episodio como “un tiroteo presuntamente accidental en el que estuvo involucrado un oficial”, que “fue el resultado de oficiales involucrados en payasadas inseguras y fuera de la política con armas de fuego cargadas”.

Señaló que el oficial herido se ha recuperado.

EL ARMA DEL OFICIAL DE CALIFORNIA ROBADA POR UN SOSPECHOSO MEDIO DESNUDO QUE MÁS TARDE FUE MUERTO A DISPAROS POR OTRO OFICIAL: BODYCAM

En el video, un oficial saca su arma, apunta hacia un vehículo que se le acercó y luego vuelve a colocar el arma en su funda. Pero de repente, en las imágenes hay una nube de humo, se abre un agujero en el parabrisas del vehículo y se puede ver al oficial que acababa de enfundar su arma reaccionando después de aparentemente recibir un disparo.

“Como se ve en el video, un oficial condujo hacia los otros oficiales que estaban parados al lado de otro vehículo policial. Uno de los oficiales de pie, de manera inapropiada y con un movimiento rápido, sacó su arma de fuego de su funda y apuntó al oficial sentado en la unidad que se acercaba. Después de unos segundos, volvió a enfundar el arma”, explicó el jefe.

EL ADJUNTO DE FLORIDA ARRASTRA A UN BAÑO ‘NO RESPONSABLE’ DESDE EL OCÉANO EN UN DRAMÁTICO RESCATE

Luego, el oficial en el vehículo sacó su arma en el asiento del conductor y apuntó al compañero, afirmó el jefe.

“Durante esta interacción, el arma de fuego del oficial que conducía se disparó golpeando el parabrisas delantero de su vehículo policial y posteriormente el hombro izquierdo del oficial que estaba parado afuera”, señaló Harris.

“A medida que se recopilen y revisen pruebas adicionales, nuestra comprensión del incidente puede evolucionar”, dijo. “Aunque la investigación penal y la revisión de la fuerza están pendientes, la investigación administrativa ha concluido y se han adoptado medidas disciplinarias”.

EL SOSPECHOSO DE DUI QUE HUYE DE LA POLICÍA EN LOUISIANA ES DETENIDO, NO DETENIDO, POR UN ATAQUE DE COCODRILO CAPTADO EN BODYCAM

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

“Esta lamentable conducta no es consistente con las expectativas y compromisos de servicio de este departamento. Y se tomarán las acciones apropiadas para garantizar que nuestra cultura refleje una conducta, valores y servicio apropiados para esta comunidad”, señaló.