El ex apoyador de la NFL asume el cargo en la escuela secundaria de Florida

A former NFL linebacker has been named the new head football coach at a Florida high school.
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Un ex apoyador de la NFL ha sido nombrado nuevo entrenador en jefe de fútbol americano en una escuela secundaria de florida.
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Tony Gilbert, who played in the NFL for both the Jacksonville Jaguars and Atlanta Falcons, has been named the new leader of the Atlantic Coast High School football program.
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Tony Gilbert, quien jugó en la NFL tanto para los Jacksonville Jaguars como para los Atlanta Falcons, ha sido nombrado nuevo líder del programa de fútbol americano de Atlantic Coast High School.
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Gilbert was the defensive coordinator at Atlantic Coast this past fall. He will take over a team that went 4-6 last season, failing to qualify for the Florida High School Athletic Association state playoffs.
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Gilbert fue el coordinador defensivo en Atlantic Coast el otoño pasado. Se hará cargo de un equipo que tuvo marca de 4-6 la temporada pasada y no logró clasificarse para el Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida playoffs estatales.
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“We are excited to introduce Tony Gilbert as our new (head football coach),” the school’s Instagram page confirmed. “Coach Gilbert brings a wealth of football knowledge and experience to Atlantic Coast. After a dedicated college career at the (University) of Georgia, and (seven) seasons in the NFL, he developed an extensive coaching career at several SEC, ACC and other D1 college football programs before returning home to (Jacksonville) to coach with the Jacksonville Jaguars.”
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“Estamos entusiasmados de presentar a Tony Gilbert como nuestro nuevo (entrenador en jefe de fútbol)”, dijo la escuela. Instagram Página confirmada. â€œEl entrenador Gilbert aporta una gran cantidad de conocimiento y experiencia futbolística a la Costa Atlántica. Después de una dedicada carrera universitaria en la (Universidad) de Georgia y (siete) temporadas en la NFL, desarrolló una extensa carrera como entrenador en varios programas de fútbol americano universitario de la SEC, ACC y otros D1 antes de regresar a casa (Jacksonville) para entrenar con los Jacksonville Jaguars”.
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Tony Gilbert Starred At Macon Central Before Earning All-SEC Honors
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Tony Gilbert protagonizó Macon Central antes de obtener los honores de la SEC
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The 46-year-old Gilbert played at Macon Central High School in Macon, Georgia before becoming a Bulldog, where he was named All-Southeastern Conference second team while starting every game at middle linebacker.
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Gilbert, de 46 años, jugó en Macon Central High School en Macon, Georgia antes de convertirse en Bulldog, donde fue nombrado segundo equipo de la All-Southeastern Conference y comenzó todos los juegos como apoyador central.
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Gilbert led Georgia with 114 tackles and recorded 15 tackles for loss, 2.5 quarterback sacks and 13 quarterback pressures.
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Gilbert lideró a Georgia con 114 tacleadas y registró 15 tacleadas para pérdida, 2.5 capturas de mariscal de campo y 13 presiones de mariscal de campo.
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In 2003, Gilbert was selected by the Arizona Cardinals in the sixth round of the NFL Draft with the 210th pick overall. He would have stints with the Jaguars – twice – and Falcons before entering the coaching ranks back at Georgia in 2011, finishing his NFL career with 47 tackles, one quarterback sack, one forced fumble and one fumble recovery.
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En 2003, Gilbert fue seleccionado por los Arizona Cardinals en la sexta ronda del Draft de la NFL con la selección número 210 en general. Tendría períodos con los Jaguars (dos veces) y los Falcons antes de ingresar a las filas de entrenador en Georgia en 2011, terminando su carrera en la NFL con 47 tacleadas, una captura de mariscal de campo, un balón suelto forzado y un balón suelto recuperado.
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New Florida High School Head Football Coach Worked At Several Colleges
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El nuevo entrenador principal de fútbol americano de una escuela secundaria de Florida trabajó en varias universidades
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Gilbert served as the assistant strength and conditioning coach with the Bulldogs before becoming a graduate assistant at Auburn the following year. His first position coaching job came in 2013 with Georgia Military College directing the defensive backs.
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Gilbert se desempeñó como entrenador asistente de fuerza y acondicionamiento con los Bulldogs antes de convertirse en asistente graduado en Auburn el año siguiente. Su primer puesto como entrenador llegó en 2013 con Georgia Military College dirigiendo los backs defensivos.
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For one year in 2014, Gilbert was the defensive coordinator and linebackers coach at John Milledge Academy in Georgia before returning to the college ranks at North Carolina. He also worked two seasons at UCF, heading to the NFL with the Jaguars in 2020 as the assistant linebackers coach.
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Durante un año en 2014, Gilbert fue coordinador defensivo y entrenador de apoyadores en la Academia John Milledge en Georgia antes de regresar a las filas universitarias en Carolina del Norte. También trabajó dos temporadas en la UCF y se dirigió a la NFL con los Jaguars en 2020 como entrenador asistente de apoyadores.
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In 2024, Gilbert worked at Georgia State before becoming the defensive coordinator at Atlantic Coast in 2025.
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En 2024, Gilbert trabajó en Georgia State antes de convertirse en coordinador defensivo en Atlantic Coast en 2025.
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The Stingrays are set to return starting quarterback Rocco Manago, who threw for 1,139 yards and 11 touchdowns in six games. Jaylen Pena is another key offensive piece who was an underclassman last year while the defense has multiple starters back including Desmond Malpress and Israel Hayward.
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Los Stingrays están listos para regresar al mariscal de campo titular Rocco Manago, quien lanzó para 1,139 yardas y 11 touchdowns en seis juegos. Jaylen Peña es otra pieza ofensiva clave que fue un estudiante de primer año el año pasado, mientras que la defensa tiene varios titulares, incluidos Desmond Malpress e Israel Hayward.
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