La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo comenzó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves, marcando la cuenta regresiva para el partido inaugural del grupo entre México y Sudáfrica.

Los números de música y baile latinos gravitaron alrededor de un modelo enorme del trofeo de la Copa Mundial en el centro de la cancha, antes de 104 partidos durante los siguientes 39 días, hasta llegar a la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio.

El Estadio Azteca, o técnicamente ‘Estadio de la Ciudad de México’ para esta competición, tiene una rica historia mundialista, ya que fue sede de las finales de los Mundiales de 1970 y 1986. Imagen: David Leah/firo Sportphoto/Picture Alliance

En lo más destacado de la ceremonia, la estrella colombiana Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy interpretaron “Dai Dai”, un término del argot italiano que significa “vamos” o “dalo todo”, la canción oficial del torneo, provocando rugidos de la multitud.

Shakira, Burna Boy y un grupo de bailarines fueron los protagonistas de la ceremonia Imagen: Kai Pfaffenbach/REUTERS

¿Quién tocará la noche del estreno?

México vs Sudáfrica es el único partido que se llevará a cabo el día inaugural, un ejemplo posiblemente raro de una tradición de la Copa Mundial que ha perdurado por primera vez en la historia en la que participan 48 equipos.

El partido terminó con México venciendo a Sudáfrica 2-0.

El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, advirtió a su equipo antes del partido que tendrían que desconectarse de una multitud estridente y apasionada de la Ciudad de México en el partido inaugural. Imagen: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Picture Alliance

La policía estaba desplegada en la capital mexicana, sobre todo alrededor del área de observación al aire libre en el centro de la ciudad, donde hubo informes de peleas cuando la gente intentaba ingresar al lugar lleno de gente en el período previo al juego.

La policía estaba en gran número tratando de mantener la paz y evitar que el entusiasmo de los fanáticos locales se desbordara. Imagen: Ginnette Riquelme/AP Photo/Picture Alliance

Los equipos salieron al campo entre los aplausos de una multitud agotada casi una hora antes de la hora prevista para el inicio.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró optimista antes del partido inaugural, incluso en medio de una serie de problemas que van desde los precios de las entradas y la expansión del torneo hasta cuestiones geopolíticas como la guerra en Irán y la exclusión de un árbitro somalí por parte de las autoridades de inmigración estadounidenses. Imagen: Ismael Rosas/Grupo Eyepix/ABACA/Picture Alliance

El Mundial de Fútbol arranca rodeado de polémica Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google. haciendo clic aquí y presionando el botón “estrella” o “preferido”por lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.

Editado por: Sean Sinico