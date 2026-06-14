Se prevé que los votantes suizos rechacen la propuesta de limitar la población

Los votantes en Suiza votaron el domingo para decidir el destino de una propuesta para limitar la población de la nación alpina a 10 millones para 2050.

Las proyecciones preliminares de la emisora ​​nacional SRF indican que la propuesta fue rechazada por un 55% frente a un 45% a favor.

Bajo el sistema de democracia directa de Suiza, los referendos tienen en su mayoría efectos vinculantes.

La propuesta fue presentada por el Partido Popular Suizo (SVP), que tiene el mayor número de escaños en el parlamento suizo.

Actualmente, Suiza tiene una población de 9,1 millones.

Propuesta de población divisiva

Quienes están a favor de la propuesta de la UDC dicen que la inmigración a Suiza, donde los extranjeros representan más del 25% de la población, ha provocado que el pequeño país esté superpoblado y obstruido los servicios.

Sin embargo, sus críticos dicen que, de adoptarse, traería muchos efectos secundarios no deseados.

Entre otras cosas, la comunidad empresarial ha expresado su preocupación de que pueda poner fin a la libre circulación de mano de obra entre Suiza y la UE, su principal socio comercial.

La propuesta estipula que si la población supera los 10 millones durante más de dos años antes de 2050, ese acuerdo con la UE debería descartarse.

Otros opositores a la propuesta dicen que temen una falta de trabajadores sanitarios o de cuidados si se frena la inmigración.

Más por seguir.

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Editado por: Roshni Majumdar