DAVID MARCUS: Por qué los aficionados al fútbol europeos eligen a Kerouac en la carretera estadounidense

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“Nada detrás de mí, todo delante de mí, como siempre en la carretera”.

-Jack Kerouac

Entre los acontecimientos más encantadores y divertidos de que Estados Unidos sea anfitrión de la Copa del Mundo, junto con todos los empates y los bajos puntajes, por supuesto, se encuentra un grupo de europeos que descubren las maravillas de Estados Unidos y las comparten en las redes sociales.

Un alemán que se hace llamar Freddy ha conquistado Estados Unidos y describe los placeres que encuentra al conducir por el sur profundo. Él y otros han elogiado todo, desde la gran magnificencia de las gasolineras Buc-ees hasta las sabrosas bondades de las galletas y la salsa.

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Quizás lo más americano de todo sea el hecho de que la mayoría de estas cuentas de viajes en las redes sociales son viajes por carretera de europeos, que están acostumbrados a andar en bicicleta por todas partes con una baguette bajo el brazo. Aquí incluso están publicando mapas que cubren cientos de millas, como los Lewis y Clarks de hoy en día.

Como entendió el gran novelista estadounidense Jack Kerouac, conducir es la única manera de comprender verdaderamente a Estados Unidos, de encontrar sus secretos, sus rincones, sus recovecos y sus joyas al borde de las carreteras. No puedes volar hasta allí ni tomar un tren. Tienes que ponerte al volante y salir a la carretera.

Lo que realmente están experimentando los viajeros europeos es la libertad de conducir, y lo esencial que es para toda la mitología de la América moderna. La capacidad de trazar su propio rumbo frente a sistemas ferroviarios altamente eficientes que guían no sólo su viaje, sino también su vida.

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¿Quieres conducir hasta Waffle House a la 1 am? Déjate inconsciente. ¿Quieres comprar un rifle en algún lugar entre Buc-ee’s y Barstow? Puede.

Estados Unidos no es el único país donde se puede realizar un viaje por carretera, pero es el único país que se basa esencialmente en esta práctica. Estados Unidos, como sabía Kerouac, son sus carreteras y los pequeños pueblos y personas que prosperan a lo largo de ellas.

Incluso la hospitalidad estadounidense a menudo viene acompañada de cuatro ruedas y un motor. Mi cuento favorito de Freddy fue cuando escribió: “Amo a los estadounidenses. Estábamos a punto de caminar una hora hasta el estadio bajo la lluvia para ahorrar en un Uber, y la recepcionista del hotel frente al que estábamos estacionados decidió llevarnos allí”.

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Los viajeros frecuentes de los caminos americanos habrán experimentado esto en algún momento.

Cuando un habitante del Medio Oeste o alguien de Dixie te ofrece llevarte, rápidamente tienes la clara sensación de que negarse causaría una gran ofensa. Lo siguiente que sabes es que estás en el asiento delantero escuchando disculpas por el pelo de perro.

El compositor Morrissey comentó recientemente sobre la homogeneización de la cultura europea, provocada en parte por sus omnipresentes y altamente eficientes sistemas de transporte público.

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Moz, como lo llaman sus fans, dijo que antes de que todo se volviera sencillo, “podías ir a Alemania y ver la cultura más increíble, podías ir a Italia y ver la cultura más increíble. Ahora sólo quieren que todo sea igual, igual, igual, así que diversidad significa conformidad”.

Incluso en Estados Unidos, nuestras ciudades han comenzado a sentir lo mismo, las mismas tiendas, las mismas comidas, los mismos acentos. Pero en estos lugares a los que tienes que conducir, encuentras árboles en el bosque de la gran América, y cuando lo hagas, sus ramas te sorprenderán.

Así que sigan adelante, europeos, bajo el manto de estrellas mientras nuestros trenes de mercancías de gran éxito suspiran y silban en la distancia. Siente la curva de nuestro continente bajo tus ruedas y disfruta de la hospitalidad de aquellos que lo dicen en serio cuando dicen: “¿Cómo estás?”

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Y tal vez algunos estadounidenses se sientan inspirados a hacer esto ellos mismos, a renunciar a unas vacaciones en Disney o Cancún por un viaje por carretera con la familia, con todas las pequeñas miserias y las abundantes alegrías que trae consigo meter a la familia en un automóvil.

Hasta entonces, gracias a Freddy y la pandilla por mostrar el espejo de la verdadera naturaleza de Estados Unidos, su decencia de pueblo pequeño y su hospitalidad con una amplia sonrisa. Los estadounidenses que viven cerca de aeropuertos internacionales necesitaban este recordatorio.

Al final del día, lo que estos europeos se están dando cuenta es que los estadounidenses hacemos lo que queramos, y son nuestros automóviles los que nos dan esa libertad. Por más terrible que sea la situación o la depresión que pueda sentir el alma, cuando el motor ruge, podemos ir del punto A al punto B, y a cualquier punto intermedio.

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“Sal, tenemos que irnos y nunca dejar de hacerlo hasta que lleguemos allí”.

‘¿Adónde vamos, hombre?’

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“No lo sé, pero tenemos que irnos”.

-Jack Kerouac