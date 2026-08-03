Trump dice que nuevas conversaciones con Irán comenzarán el lunes después de suspender los ataques

Estados Unidos e Irán sostendrán nuevas conversaciones el lunes por la tarde, dijo el presidente Donald Trump, después de anunciar que suspendió nuevos ataques intensos para permitir un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Teherán.

Irán dijo el lunes que actualmente no estaba manteniendo conversaciones con Estados Unidos, pero sí con Omán sobre una ruta temporal segura a través del estrecho.

Llegar a un acuerdo con Omán no es suficiente para reabrir el estrecho, ya que la situación permanecerá sin cambios mientras continúe la “agresión” estadounidense, dijo a los periodistas el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei.

Trump dijo anteriormente que acordó suspender los ataques en medio de lo que dijo eran los “perímetros de un acuerdo” que incluiría la reanudación del envío a través de la ruta comercial global clave.

Hablando en el Air Force One el domingo, Trump afirmó que los ataques cancelados iban a ser “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”. El presidente dijo que Estados Unidos está “reteniendo” lo que habría sido un “ataque masivo”, pero que aún podría tener lugar “en cualquier momento que queramos”.

Trump, sin embargo, dijo que Irán no tiene una fecha límite para llegar a un acuerdo.

â€œEstamos listos para ir cuando queramos. ¿Prefiero hacer un trato? No busco matar gente”, dijo Trump a los periodistas cuando regresaba a Washington después de un fin de semana en Nueva Jersey.

Trump ha amenazado repetidamente y luego ha dicho que cancelaría grandes ataques, citando avances en las conversaciones, solo para que la diplomacia se viera trastornada cuando las dos partes reanudaron los ataques de ojo por ojo.

Este último giro se produjo después de que el ciclo más reciente de ataques no lograra romper el dominio de Teherán en el estrecho y, de hecho, vio la guerra expandirse al Mar Rojo y Egipto, amenazando con consecuencias aún mayores para la economía global.

Las nuevas bajas estadounidenses y el aumento de los precios de la energía intensificaron la presión interna sobre Trump, quien parecía dispuesto a intensificar el conflicto sólo para retroceder nuevamente en el último minuto.

El anuncio de Trump de que había convocado el ataque se produjo después de que el Departamento de Estado instara el sábado a los estadounidenses en todo el Medio Oriente a considerar abandonar la región o estar preparados para partir con poca antelación. También advirtió sobre interrupciones de vuelos y riesgos de seguridad.