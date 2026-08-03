Ariana Grande se tomará un descanso de la vida pública en medio de un escrutinio ‘interminable’

Ariana Grande se retirará de las apariciones públicas y ya no protagonizará una próxima producción musical en Londres cuando finalice su gira Eternal Sunshine el próximo mes.

Un representante de la cantante estadounidense, de 33 años, dijo a la revista People que “dará un paso atrás en la visibilidad” cuando finalice la gira, después de que sus apariciones provocaran un “escrutinio público interminable y continuo”.

La compañía detrás de la reposición de Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim, que se presentará en el Barbican en 2027, confirmó que ya no formaría parte de la producción y que contaba con su “completa comprensión y apoyo”.

La apariencia física y la salud de Grande han sido tema de especulación en los últimos años.

Esta especulación ha aumentado desde el lanzamiento de su último álbum, Petal, que fue lanzado el viernes, y su aparición en el material promocional del lanzamiento.

En el vídeo musical, Grande interpreta a una intérprete a la que se le dice repetidamente en las audiciones que “no es lo suficientemente buena”, que está “desesperada” y que “debería trabajar un poco” y luego que tiene “demasiado trabajo hecho”. El personaje finalmente lleva una motosierra a los críticos.

El representante de Grande enfatizó a People que la estrella estaba deseando terminar su gira “con una nota alta, tanto saludable como felizmente, y luego tomar un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, lo que ha llevado a un escrutinio público continuo e interminable”.

Agregaron: “Ella realiza un espectáculo muy físico y hay mucho atletismo involucrado. Se desempeña de manera saludable y exitosa a un nivel muy alto noche tras noche”.

La gira continúa en Chicago el lunes, con tres fechas en el United Center de la ciudad. Luego se traslada a Londres para 10 fechas a partir del 15 de agosto, y la gira concluye allí el 02 del 1 de septiembre.

La cantante de Thank U, Next y 7 Rings fue anunciada para aparecer junto a su coprotagonista de Wicked, el actor británico Jonathan Bailey, en la nueva producción del musical de 1984 aclamado por la crítica de Sondheim.

Un representante de Empire Street Productions confirmó a la BBC que el musical continuaría sin Grande.

“Tras el anuncio de esta noche por parte del equipo de Ariana Grande, podemos confirmar que ella ha decidido alejarse del domingo en el parque con George”, dijeron.

“Sabemos que esta no puede haber sido una decisión fácil y ella la toma con toda nuestra comprensión y apoyo. No le deseamos nada más que lo mejor”.

Aún no se ha nombrado un reemplazo para Grande en la reposición del musical ganador del Premio Pulitzer en el West End.

La BBC se ha acercado a los representantes de Grande.