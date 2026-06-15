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Doce personas presuntamente muertas en accidente aéreo cerca de Kansas City, Missouri

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Gabriel Sánchez
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Doce personas presuntamente muertas en accidente aéreo cerca de Kansas City, Missouri

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NBC Noticias AHORA

El sheriff del condado de Butler, Brad Anderson, responde preguntas sobre un accidente aéreo cerca de Kansas City, Missouri. Según la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri, se presume que las 12 personas a bordo del avión están muertas.14 de junio de 2026

  • Trump y Dana White salen juntos para iniciar UFC Freedom 250

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  • 12 personas mueren al estrellarse un avión de paracaidismo en Missouri

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