El aviso de oleaje alto compone el peligro costero – Big Island Video News

(BIVN) â€“ La combinaciÃ³n de un oleaje entrante del sur-suroeste, mareas reales y mareas altas diarias podrÃan agravar los riesgos de inundaciones costeras en Hawai en los prÃ³ximos dÃas.

El sábado por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de oleaje alto, informando oleaje de 8 a 12 pies a última hora de la noche del sábado y de 10 a 14 pies desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la noche.

En la isla de Hawai, el aviso de oleaje alto incluye todas las costas desde Keahole Point en el norte de Kona hasta el cabo Kumukahi en Puna.

La Defensa Civil del Condado de Hawaii declaró que debido a las condiciones:

Las playas podrían sufrir inundaciones excesivas, especialmente durante las mareas altas.

Las playas pueden cerrar sin previo aviso.

Los bañistas, nadadores, surfistas y aquellos que acampan en costas orientadas al sur deben tener cuidado, estar atentos a su entorno y seguir todos los consejos de los funcionarios de seguridad oceánica.

El aviso de oleaje alto se suma al mensaje de peligro costero emitido anteriormente para todas las costas hawaianas.

El Servicio Meteorológico Nacional proporcionó un extenso resumen del evento en su aviso del sábado por la tarde:

Esta noche se formará un oleaje de largo período del sur suroeste (200 grados) que alcanzará su punto máximo desde el domingo por la noche hasta el lunes antes de disminuir gradualmente durante el resto de la semana. Las costas sur y oeste se verán afectadas por el oleaje resultante, y las costas sur alcanzarán alturas de nivel recomendado. Las alturas del oleaje también pueden acercarse a los niveles de advertencia a lo largo de las costas orientadas al sur (advertencia para las costas orientadas al oeste) durante el pico de este evento. Las mareas reales, o las mareas mensuales más altas, son más altas de lo previsto y provocarán inundaciones menores a lo largo de toda la costa y en las zonas costeras bajas. Las inundaciones costeras son posibles alrededor de la marea máxima diaria, que ocurrirá durante las últimas horas de la tarde y las primeras horas de la noche. La combinación del oleaje, las mareas reales y la marea alta diaria hará que las zonas costeras bajas a lo largo de las costas sur y oeste sean susceptibles a inundaciones costeras más generalizadas.

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una Declaración sobre el clima marino: