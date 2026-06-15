La argentina Agostina Hein avanza rápidamente hacia el estatus de superestrella

La última vez que una sudamericana obtuvo una medalla en piscina en una competición internacional de pleno derecho (Juegos Olímpicos/Campeonato Mundial) fue en 2019. En Gwangju, Corea del Sur, la brasileña Etiene Medeiros reclamó la medalla de plata en los 50 metros espalda, marcando 27.44 para terminar detrás de Estados Unidos. Olivia Smoliga (27.33). En los siete años transcurridos desde entonces, las apariciones en el podio han resultado difíciles de alcanzar.

Un adolescente busca alterar la historia reciente.

El mes pasado, Argentina Agustín Hein Cerró el Mare Nostrum Series en Europa con un par de actuaciones de gran calidad. Además de batir el récord nacional en los 400 estilo libre (4:02.99), Hein logró un tiempo de 4:35.62 en los 400 combinados individuales, su principal prueba. Fue la última actuación impresionante de Hein, un joven de 18 años que ostenta siete récords argentinos en la piscina de piscina larga.

Hein no es un desconocido para los conocedores de este deporte. En los Juegos Olímpicos de 2024 en París, adquirió una valiosa experiencia compitiendo en 400 estilo libre y 800 estilo libre, y a esa aparición le siguió la competencia en el Campeonato Mundial Juvenil de 2025. En Otopeni, Rumania, Hein estableció récords de competición y sudamericanos (4:34.34) cuando capturó la medalla de oro en los 400 IM. Añadió una medalla de plata en los 800 estilo libre, con un tiempo de 8:26.19. Desde entonces, bajó ese tiempo a 8:22.01, bueno para un estándar nacional.

El talento de Hein en múltiples eventos ha surgido como una tarjeta de presentación, y se espera que esa habilidad se muestre este verano en el Campeonato Pan Pacific en Irvine, California. La competición, que se celebrará por primera vez desde 2018, ofrecerá a Hein la oportunidad de luchar contra algunos de los nombres más importantes del deporte. Aunque los 400 estilos parecen ser su evento principal en Pan Pacs, es probable que Hein también se alinee para los 200 combinados, donde posee el récord sudamericano con 2:10.63.

Los 400 IM ya han sido testigos del éxito de un atleta argentino en el escenario mundial, como Georgina Bardach Ganó la medalla de bronce en la prueba en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Hein claramente se está moviendo en una dirección que debería convertirla en una candidata a la medalla en el evento en LA28.

El expediente Agostina Hein (Top Times)

200 estilo libre – 1:58.79

400 estilo libre – 4:02.99

800 estilo libre – 8:22.01

1500 estilo libre – 16:14.19

100 Mariposa – 58,96

200 Mariposa – 2:10.95

200 combinado – 2:10.63

400 combinado – 4:34.34