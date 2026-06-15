La visión de Clarence Thomas sobre la Declaración puede ayudar a Estados Unidos a recuperar su propósito fundacional

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario el próximo mes, la nación se encuentra en un momento de profunda incertidumbre cívica. Los estadounidenses sienten que algo esencial se está escapando: una comprensión compartida de quiénes somos y qué representamos.

Nuestras universidades debaten ahora si la igualdad es una verdad universal o simplemente un producto de su tiempo. Las instituciones públicas dudan en defender la filosofía de los derechos naturales que justificó la Revolución Americana. Incluso la idea de un credo nacional común parece frágil.

Sin embargo, en medio de esta confusión cultural, un juez de la Corte Suprema ha pasado más de tres décadas insistiendo en que la Declaración de Independencia todavía significa exactamente lo que dice y que el país no puede sobrevivir sin su marco moral.

PROTEGIENDO LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EN NUESTRO 250 AÑO

El juez Clarence Thomas, ahora el segundo miembro con más años de servicio en la Corte, ha sostenido durante mucho tiempo que la Declaración no es retórica ceremonial. Es la declaración fundacional de principios políticos de la república. Esa visión puede estar pasada de moda en las instituciones de élite, pero así es exactamente como los fundadores entendieron el documento.

Thomas Jefferson llamó a la Declaración “una expresión de la mentalidad estadounidense”. Abraham Lincoln la describió como la “manzana de oro”, y la Constitución sirvió como “marco de plata” construido para protegerla. Frederick Douglass y Martin Luther King Jr. también trataron sus afirmaciones como moralmente vinculantes.

Los Fundadores no diseñaron una democracia pura. Temían lo que Elbridge Gerry llamó “el exceso de democracia” y construyeron intencionalmente una república constitucional para asegurar los derechos naturales. La Constitución fue redactada para proteger esos derechos de manera más efectiva que los Artículos de la Confederación. Es un medio, no un fin. Los fines –la filosofía política que da su propósito a la Constitución– están explícitamente enunciados en la Declaración.

La igualdad y los derechos naturales son las premisas morales del experimento americano. La Constitución existe para protegerlos.

El juez Thomas ha sido el defensor más consistente de este enfoque originalista en la Corte, especialmente en casos que involucran derechos civiles e igualdad. Interpreta garantías constitucionales como la igualdad de protección y el debido proceso a través de la lente de los compromisos morales de la Declaración en lugar de cambiar las preferencias políticas.

En un caso histórico de contratación gubernamental de 1995, Thomas advirtió que el paternalismo racial “está en guerra con el principio de igualdad inherente que subyace e infunde nuestra Constitución”, citando la cláusula de igualdad de la Declaración como principio rector. Durante más de treinta años, ha sostenido que la Constitución no puede conciliarse con políticas que tratan a los ciudadanos de manera desigual por motivos de raza. Su monumental concurrencia en los casos de admisiones de Harvard y UNC de 2023 reafirmó ese compromiso y reformó el panorama legal actual.

Esto no es nostalgia. Es fidelidad constitucional.

WILLIAM BENNETT, ROB NOEL: EL DECLIVE MORAL DE ESTADOS UNIDOS EXIGE ACCIÓN. LO QUE DEBEN HACER LOS CONSERVADORES AHORA

Los Fundadores creían que los derechos naturales preceden al gobierno, que la igualdad es un hecho de la naturaleza humana y que el propósito del gobierno es garantizar estos derechos. Thomas ha pasado más de tres décadas recordándole al país esas premisas vitales.

Sus críticos lo acusan con frecuencia de aferrarse a una visión anticuada de Estados Unidos. Lo contrario es cierto. Su jurisprudencia mira hacia el futuro precisamente porque está anclada en los únicos principios que alguna vez han permitido a Estados Unidos corregir su rumbo.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OPINAR MÁS DE FOX NEWS

En un momento en que los debates sobre raza, identidad e igualdad dominan nuestra política, la claridad de Thomas sobre el significado de la Declaración es más relevante que nunca.

El próximo aniversario es una oportunidad única para recuperar esa comprensión. Una nación que cree firmemente que todos los hombres son creados iguales puede tener que rendir cuentas cuando no lo logra. A una nación que abandona esa creencia no le queda ningún estándar para juzgarse a sí misma.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

La Declaración de Independencia no es sólo el certificado de nacimiento de la nación. Es la declaración de propósito nacional la que ha guiado todos los movimientos importantes en favor de la reforma estadounidense. Mientras Estados Unidos reflexiona sobre 250 años de independencia, vale la pena señalar que un juez nunca ha perdido de vista los principios que hicieron posible el país.

Si Estados Unidos quiere recuperar su sentido de propósito después de 250 años, debería comenzar donde siempre ha estado Clarence Thomas: con las verdades eternas de la Declaración de Independencia.