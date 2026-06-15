Shinnecock Hills, un campo del US Open con alma británica – Golf Planète

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El club de Southampton, Nueva York, será anfitrión del US Open 2026 por sexta vez en su historia, una distinción que muy pocos clubes pueden reclamar. Pero antes de ser un escenario de campeonatos, Shinnecock es una pieza de historia viva, un campo que ha dado forma al golf estadounidense tal como lo conocemos hoy.

FondÃ© en 1891, Shinnecock Sierras es uno de los cinco clubes detrás de la creación delUSGAel organismo rector estadounidense. Sus miembros fueron los primeros en los Estados Unidos en formar parte oficialmente del club, y ya en 1896, Shinnecock fue anfitrión tanto delAficionado estadounidense y elAbierto de Estados Unidos.

Fue simplemente la segunda edición de estos dos eventos.

Visité et revisité

El curso en sí ha tenido varias vidas. Las primeras líneas de la década de 1890, dibujadas por los profesionales escoceses Willie Davis y luego Willie Dunn. Se extendían principalmente al sur de la casa club e incluso cruzaban las vías del ferrocarril de Long Island.

Después de un paso por los lápices de CB Macdonald y Seth Raynor en la década de 1910, finalmente fue el arquitecto William Flynn quien, en 1931, puso el sello definitivo al campo que conocemos hoy.

Se extiende sobre 80 hectáreas y serpentea primero por un tramo muy similar a un enlace con la vegetación formada por festucas y salvia, antes de sumergirse en un relieve más marcado de dunas a la vuelta.

el par 5 más corto del golf Lee Treviño

Un pedazo de Escocia a orillas de Long Island

Esta es quizás la descripción más precisa: Shinnecock Hills tiene los genes de los cursos de enlace de las Islas Británicas.

Como si un pedazo de Escocia hubiera quedado allí, al borde de Peconic Bay.

Los vientos que soplan desde la bahía y el cercano Océano Atlántico golpean de manera diferente dependiendo de la orientación de los hoyos, y los puntajes se hacen y se rompen en greens inclinados y abovedados que desvían sin piedad los tiros imprecisos.

Este carácter de enlace no es fruto del azar, sino que incluso fue acentuado deliberadamente.

Desde el año 2000, el club ha ido talando gradualmente los pinos y otros árboles que cubrían grandes secciones del campo. Resultado: el relieve del terreno es ahora mucho más legible y, sobre todo, el viento circula sin encontrar obstáculos a lo largo de todo el recorrido, lo que hace que las condiciones sean aún más exigentes y el césped más firme y rápido.

Un curso que castiga hasta el final

Hay cursos que dan miedo. Y están Shinnecock Hills. En Shinnecock tenemos a menudo esta impresión: cuanto más te acercas al hoyo, más difícil se vuelve el golf.

Las calles son generalmente anchas, pero los mejores ángulos de aproximación están reservados para aquellos que golpean lo suficientemente lejos como para alcanzar las raras partes planas del campo. ¿Y una vez en el green? Aquí es donde el curso realmente muestra sus dientes.

“Es un campo de golf excepcional porque las calles son relativamente acogedoras, sin embargo los greens son bastante pequeños. La USGA puede colocar las banderas en las esquinas y le encantará hacerlo. Desde el principio tendrás que pensar en el ángulo correcto para el segundo golpe”.explica Rory McIlroy, que mordió el polvo durante la edición de 2018. (corte fallido por dos tiros)

La descripción general hoyo por hoyo en vídeo

Les trous clés

El 7, par 3 de 170 metros Es uno de los hoyos más difíciles del camino.

El viento, la pendiente extrema del green y un terrible bunker situado a la derecha hicieron que el promedio de puntuación se disparara (3,65) en 2004. Este año fue necesario regar el green entre juegos para evitar que se volviera completamente injugable.

¿Y qué pasa con 11, este par 3 de poco más de 135 metros obtuvo este comentario firmado Sotavento Treviño : A” el par 5 más corto del golf TIENE”. El golpe de salida hacia un green alto, rodeado por tres profundos bunkers, con una pendiente trasera muy pronunciada hace casi imposible la aproximación al putt.

En 2018, Brooks Koepka encontró su bola en el raw a 25 metros detrás del green y la metió en el bunker de enfrente, antes de salir y meter el putt de 4 metros para hacer bogey. Sin duda, uno de los mayores fantasmas de la historia del US Open.

El día 16, par 5 de 565 metroses brutal pero principalmente por su longitud. Si el viento sopla de frente, nadie podrá alcanzarlo por la mitad. Los bunkers de calle, fuera del alcance durante la última visita en 2004, esta vez están en juego. Evítalo a toda costa para no tener que atacar el green con un hierro largo.

Previsión de viento, se teme puntuación

Para esta edición de 2026, cabe señalar que no se ha creado ningún nuevo inicio y por tanto no se ha alargado ningún hueco.

Por otro lado, las previsiones meteorológicas prevén entre 30 y 50 km/h de viento durante toda la semana, lo que lleva a los observadores a decir que el resultado ganador debería estar entre par y +2. En 2018 Brooks Koepka Ganó en 281 golpes, un golpe sobre el par.

Habrás comprendido que el campo no necesita reinventarse para recordarte por qué es uno de los cinco mejores del continente americano. Ya es seguro que los jugadores volverán a jugar con él dentro de 10 años.

©usga