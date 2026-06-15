El Niño amenaza los medios de vida en el sudeste asiático

El sudeste asiático se está preparando para un patrón climático extremo de El Niño mientras los hogares y los gobiernos de la región luchan por responder al aumento de las facturas de energía, transporte y alimentos vinculados a la guerra de Irán.

La agencia meteorológica de la ONU, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), espera que las condiciones de El Niño surjan antes de agosto y continúen al menos hasta noviembre. Esto significa que las aguas superficiales en gran parte del Océano Pacífico se calentarán más de lo habitual, y es probable que una alteración en el patrón habitual de vientos de este a oeste traiga más calor al Pacífico central y oriental.

El sudeste asiático está entrando en los meses en que las lluvias monzónicas suelen reponer los depósitos de agua, enfriar las ciudades sobrecalentadas e inundar los campos antes de la próxima temporada de siembra. Sin embargo, si las lluvias llegan tarde o son más débiles de lo normal, los agricultores pueden retrasar la siembra, reducir la superficie cultivada o abandonar los cultivos que requieren mucha agua.

“El sector agrícola del Sudeste Asiático es excepcionalmente vulnerable a un nuevo shock de El Niño, dado que sus dos principales productos básicos, el arroz y el aceite de palma, están altamente concentrados y son excepcionalmente sensibles a las anomalías climáticas”, dijo a DW Jason Lee, presidente del Centro de Información sobre la Salud del Calor Global en el Sudeste Asiático.

“Esta exposición extrema significa que lo que comienza como un shock localizado a nivel agrícola puede extenderse rápidamente a una crisis sistémica más amplia de precios de alimentos e inflación en toda la región”.

El arroz, el aceite de palma y el riesgo de inflación

Para las naciones del Sudeste Asiático, los cultivos de arroz son el mayor riesgo político. Es el alimento básico de la región, está estrechamente vinculado a los medios de vida rurales y probablemente provocará la ira del público si sus precios aumentan.

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Es probable que el arroz sea el cultivo básico más afectado debido a la reducción de las precipitaciones y al aumento del estrés por calor, dijo a DW Paul Teng, miembro visitante del Programa de Cambio Climático en el Sudeste Asiático del Instituto ISEAS-Yusof Ishak.

“En las zonas arroceras de secano, probablemente habrá una mayor incidencia de sequías localizadas y en las zonas arroceras irrigadas probablemente habrá estrés hídrico debido a los menores niveles de embalses y riego”, dijo Teng, señalando que los países más vulnerables son Tailandia, Filipinas, Indonesia y Camboya.

La región podría ver una reducción del 2% al 8% en la producción de arroz en comparación con un año normal, con mayores pérdidas locales en las zonas propensas a la sequía, añadió.

El aceite de palma es la otra gran preocupación, especialmente en Indonesia y Malasia, que en conjunto representan alrededor del 85% del suministro mundial.

“El aceite de palma es sensible a los aumentos de temperatura esperados, pero a diferencia del arroz, los impactos pueden sentirse entre 6 y 12 meses después debido a la reducción de la formación de racimos de fruta fresca y las tasas de extracción de aceite”, dijo Teng.

Los costos de los fertilizantes y el gas han aumentado marcadamente debido a la guerra en curso en Irán, y un El Niño extremo elevaría aún más los precios, advierten los analistas. Esto también ha provocado un aumento de los precios de los alimentos en toda la región.

Los mercados a menudo reaccionan no sólo ante la escasez, sino también ante el miedo a la escasez, lo que hace subir los precios antes de que se conozcan plenamente las pérdidas de cosechas, señaló Lee.

“Esto deja a los bancos centrales en alerta máxima, obligándolos a mantener tasas de interés elevadas para combatir la inflación persistente impulsada por los alimentos en el momento exacto en que las empresas regionales enfrentan mayores costos de endeudamiento y los presupuestos gubernamentales ya están sobrecargados por los subsidios necesarios y las crecientes facturas de energía”, añadió.

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Se avecinan tormentas económicas

Varios gobiernos del sudeste asiático ya han recurrido al carbón para compensar la escasez de energía e han introducido subsidios a los alimentos y los servicios básicos.

Y el Banco Asiático de Desarrollo ha reducido su pronóstico de crecimiento para 2026 para los países en desarrollo de Asia y el Pacífico del 5,1% al 4,7%, atribuyendo gran parte de la culpa a la guerra de Irán.

La inflación filipina se mantuvo por encima del objetivo en mayo, en un 6,8%, mientras que la tasa de inflación anual de Vietnam aumentó al 5,6%. La tasa general de Indonesia es más baja, pero un aumento del 32% en algunos combustibles no subsidiados ha aumentado las preocupaciones sobre el costo de vida y ha ejercido presión sobre los subsidios.

Tampoco es probable que el impacto económico se detenga en las granjas o en las mesas. Las temperaturas superiores a los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) también afectarían al vital sector turístico de la región.

Una racha seca también podría provocar incendios agrícolas y de turberas en zonas productoras de neblina como el norte de Tailandia, los territorios indonesios de Sumatra y Kalimantan.

“Un gran fenómeno de El Niño aumentará la probabilidad de que se produzca una neblina transfronteriza grave. Esto aumentará las dificultades entre las poblaciones, donde los riesgos para la salud pública aumentan, entre otros problemas sociales”, dijo a DW Helena Varkkey, profesora asociada de Ecología Política en la Universidad de Malaya.

Haze también tiende a poner a prueba la diplomacia regional. Los gobiernos a menudo se muestran reacios a restringir demasiado agresivamente la actividad de las plantaciones cuando los agricultores y las empresas ya están bajo presión por los altos costos de los insumos.

“Al igual que cuando la pandemia de COVID-19 coincidió con eventos de neblina, los gobiernos pueden tener dificultades para equilibrar las prioridades económicas y sociales”, añadió Varkkey.

Del shock climático a la presión política

Para los gobiernos regionales que ya luchan por contener la inflación, “esta combinación de shock climático y guerra geopolítica destruye su respiro fiscal”, dijo Lee de Global Heat Health Information Network.

“Históricamente, en todo el sudeste asiático, cuando el precio del arroz y del combustible supera un cierto umbral, la desesperación pública se convierte rápidamente en volatilidad política”, advirtió Lee.

La advertencia se produce después de un año de disturbios y protestas anticorrupción lideradas por jóvenes en varios países del Sudeste Asiático.

En Indonesia, los estudiantes se manifestaron nuevamente en Yakarta la semana pasada contra los planes de gasto del presidente Prabowo Subianto y el aumento del precio del combustible, exigiendo precios más bajos del combustible y de los alimentos.

En Filipinas, una confrontación ya tensa entre las dos principales facciones políticas se ha visto exacerbada por la ira pública generalizada por un vasto escándalo de corrupción, mientras que el Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, también ha planteado la posibilidad de celebrar elecciones generales anticipadas si las tensiones dentro de su coalición gobernante empeoran.

“Los gobiernos enfrentan la amenaza muy real de protestas masivas, huelgas laborales en los centros manufactureros e intensos disturbios internos que pueden desestabilizar las administraciones y alterar los acuerdos comerciales regionales”, dijo Lee.

Los pronósticos pueden cambiar, y los gobiernos todavía tienen tiempo para asegurar el suministro de agua, gestionar las reservas, orientar los subsidios y advertir a los agricultores antes de que se decidan las plantaciones.

Pero el margen de error se está reduciendo. Un fenómeno fuerte de El Niño, acompañado de combustibles y fertilizantes costosos, podría convertir la reducción del costo de vida en el Sudeste Asiático en la próxima gran prueba política de la región.

Editado por: Keith Walker