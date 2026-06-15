Perpignan asegura su futuro entre los 14 mejores con una ráfaga de intentos argentinos – Americas Rugby News

Perpignan aseguró su futuro en el Top 14 al ganar el Acceso al partido el domingo. Perpignan viajó a Aix en Provence y completó una victoria por 47-24 sobre el segundo clasificado de la temporada 2025-2026 Pro D2. La victoria llegó con una ráfaga de tries argentinos.

Perpignan anotó siete tries, cuatro de los cuales fueron anotados por argentinos. Puma Joaquín Oveido anotó dos veces, en los minutos 44 y 77. Ignacio Ruiz marcó en el minuto 65 y Jerónimo de La Fuente en el minuto 80. Provenza también tuvo una oportunidad en Sudamérica. El capitán Andrés Zafra anotó para el Provence en el minuto 25. Zafra es de Colombia.

Mientras tanto, el ex Puma Benjamín Urdapilleta había sido nombrado titular en Perpignan, pero fue descartado. Urdapilleta salió de su jubilación para incorporarse de emergencia al Perpignan bromista médico durante la temporada 2025-2026.

El resultado de la Acceso al partido significa que Provence volverá a competir en el Pro D2 la próxima temporada, mientras que Perpignan permanecerá en el Top 14. El concepto de que el puesto 13 del Top 14 juegue fuera de casa contra el equipo perdedor de la final del Pro D2 en un Acceso al partido comenzó en 2018.

Perpignan ha completado en cuatro de los siete Acceder a partidos hasta ahora. La primera fue en 2022 contra el Mont de Marsan. Intervinieron Jerónimo de La Fuente y Joaquín Oviedo. Oviedo estuvo involucrado contra Grenoble en 2023 y nuevamente en 2025 con Jerónimo de la Fuente como capitán del equipo hasta la seguridad.

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