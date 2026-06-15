Rumores de transferencias, noticias: ¿La Roma se mudará por el exdelantero del Man United Greenwood?

Delantero del Marsella Mason Greenwood podría mudarse a la AS Roma, mientras que Real Madrid y Arsenal esperan que el Manchester United fiche al centrocampista del West Ham United Mateo Fernández. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias y rumores sobre transferencias de todo el mundo.

Transferencias página de inicio | Grados de verano para hombres.

RUMORES DE TENDENCIA

El delantero del Marsella Mason Greenwood ha estado en buena forma goleadora. Valentín CHAPUIS / AFP vía Getty Images

– La AS Roma está lista para fichar al delantero del Marsella Mason Greenwooddice el Corriere dello Sport. Greenwood, de 24 años, ha reinventado su carrera en Francia después de sus problemas mientras era jugador del Manchester United en 2022, y anotó 26 goles en 45 partidos la temporada pasada. La Roma está buscando un nuevo delantero y está dispuesta a ofrecer 40 millones de euros por adelantado para conseguir a Greenwood, mientras que también buscará incluir una cláusula que le daría al Marsella un porcentaje de su próxima transferencia para endulzar el trato.

– Real Madrid y Arsenal esperan que el Manchester United fiche al centrocampista del West Ham United Mateo Fernándezpor lo que están recurriendo a otros objetivos, según The Sun. El West Ham quiere una tarifa de £80 millones de los clubes que buscan contratar a Fernandes, pero el United espera negociar tras el descenso de los Hammers de la Premier League. El internacional portugués de 21 años se ha convertido en un objetivo clave, junto con la llegada de Ã‰derson procedente del Atalanta por 35 millones de libras, y es probable que Elliot Anderson del Nottingham Forest se traslade al Manchester City.

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– Arsenal y Manchester City están interesados ​​en fichar al centrocampista del Newcastle United Sandro Tonali, Según lo informado por Nicolo Schira. Newcastle quiere una tarifa de £100 millones para dejar salir al jugador de 26 años, después de una temporada en la que impresionó a pesar de que Newcastle terminó 12º en la Premier League e Italia no se clasificó para la Copa del Mundo. Tonali también ha sido vinculado con el Manchester United y el AC Milan, aunque se informa que el United ha retirado su interés.

– El Barcelona está considerando cambiar al delantero del AFC Bournemouth Grupo Júnior como posible alternativa al Atlético de Madrid JuliÃ¡n Ãlvarezsegún informa Sport. Si bien Álvarez sigue siendo el blaugranaLa prioridad es no pagar más de 100 millones de euros para fichar a un nuevo delantero y eso es lo que el Bournemouth quiere para Kroupi, de 19 años. La inclusión de un jugador del Barça podría abaratar el trato, aunque el club desconfía de gastar una cantidad tan grande en un jugador joven, mientras que también ha sido objeto de interés por parte del Arsenal y el Paris Saint-Germain.

– El paquete final para que el Bayern Munich fiche al lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt Nataniel Brown tendrá un valor de 55 millones de euros, según informa Florian Plettenberg. Aun así, todavía se están discutiendo detalles sobre la estructura del acuerdo, incluido el equilibrio entre la tarifa fija y los complementos, pero todos los documentos y procesos se han preparado para un examen médico rápido. El jugador de 22 años marcó su primer gol internacional en la victoria de Alemania por 7-1 contra Curazao el domingo.

OFERTAS REALIZADAS

– El Real Madrid ha confirmado el fichaje del Chelsea y del defensa español Marco Cucurella con un contrato hasta 2032. El Madrid no ha revelado el costo de la transferencia, pero fuentes le dijeron a ESPN el domingo que el acuerdo vale 55 millones de euros iniciales (69,3 millones de dólares) y otros 5 millones de euros (5,8 millones de dólares) potencialmente en concepto de complementos. Leer

FUENTES DE ESPN

– Rubén Amorim se perfila como el principal candidato para hacerse cargo del AC Milan. El Milán busca un nuevo entrenador tras la salida de Massimiliano Allegri, quien fue despedido el mes pasado tras finalizar quinto en la Serie A y perderse la clasificación para la Liga de Campeones. Y Amorim, de 41 años, dejó el Manchester United en enero después de una difícil etapa de 14 meses en Old Trafford, después de haber impresionado anteriormente en el Sporting CP. Leer

jugar 1:34 Moreno: Fichar a Cucurella tendría sentido para el Real Madrid

OTROS RUMORES

– Centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi Ha visto interés por parte del Arsenal, Paris Saint-Germain y Bayern Munich, pero Liverpool envió ojeadores al MetLife Stadium para observar al joven de 18 años durante el empate de Marruecos contra Brasil. (mercado)

– El Manchester City confía en que Si Guardiol firmará un nuevo contrato, a pesar de que el defensa ha sido objeto de interés por parte del Real Madrid. (Fabricio Romano)

– Manchester United y Chelsea están interesados ​​en fichar Salón de Lewis Pero el Newcastle United no quiere dejar marchar al lateral izquierdo inglés. (Nicolo Schira)

– El Manchester City ha centrado su atención en el central del Everton Jarrad Branthwaite mientras buscan reemplazar Juan Piedras. (Información privilegiada sobre fútbol)

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– El Real Madrid mantendrá su cláusula para volver a fichar Víctor Muñoz en un acuerdo entre tres clubes que ve al extremo unirse al Newcastle United procedente de Osasuna. (COMO)

– Lacio mario loco es la prioridad del Napoli para su puesto de central, y el jugador de 25 años ya ha anunciado su voluntad de aceptar su oferta. (Corriere dello Sport)

– La Fiorentina exige 30 millones de euros por el traspaso del centrocampistaQuerido Ndouren medio del interés de la Juventus. (Gazzetta dello Sport)

– El director general de la Juventus, Giovanni Carnevali, planea reabrir las negociaciones contractuales con Dusan Vlahovic para evitar perder al delantero como agente libre este verano. (Gazzetta dello Sport)

– Extremo del Newcastle United Harvey Barnes Está ansioso por mudarse al Aston Villa de cara a la nueva temporada. (Información privilegiada sobre fútbol)

– El Internazionale mira al portero de la Lazio Iván Provedel ya que su objetivo es traer a alguien para desafiar Josep Martinez. (Tuttosport)

– Fabián ReeseEl traspaso del Hertha BSC al Wolfsburgo está a punto de finalizar y tiene un valor aproximado de 12 millones de euros. (Sky Sports Alemania)

– El PSV Eindhoven quiso activar su cláusula de 8 millones de euros para fichar al lateral izquierdo de la Roma Anass Salah-Eddine permanentemente después de que expirara su préstamo, pero no pudieron llegar a un acuerdo con el jugador por lo que regresará a Italia para evaluar sus opciones. (Fabricio Romano)