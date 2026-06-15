Alineaciones, noticias del equipo y vista previa de Argentina vs Argelia

Los campeones defensores abren su defensa del título en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y la gran pregunta se cierne sobre el primer partido de Argentina. Copa del Mundo 2026 El partido es familiar: ¿cuánto obtendremos de Lionel Messi? Ha estado lidiando con un problema en el tendón de la corva, y la forma en que el técnico Lionel Scaloni maneje sus minutos será la trama que enmarque todo este juego.

Argelia es un primer rival peligroso. Tienen ritmo y talento gracias a Riyad Mahrez y Mohammed Amoura, y son exactamente el tipo de equipo que puede castigar un comienzo lento. Argentina es un claro favorito y debería tener demasiado, pero este es un primer partido más incómodo de lo que los campeones hubieran querido, especialmente con algunos de sus propios golpes.

Esta vista previa cubre alineaciones previstas, noticias de lesioneshistorial de enfrentamientos directos, el enfrentamiento táctico y una predicción de puntaje para el primer partido del Grupo J del martes por la noche.

Cuándo y dónde mirar (EE. UU.)

Martes 16 de junio a las 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT

Evento: Estadio Arrowhead, Kansas City

Cobertura de EE. UU. (inglés):

TELEVISOR: ZORRO

ZORRO Transmisión: Tubi (gratis), aplicación FOX Sports

Cobertura de EE. UU. (español):

TELEVISOR: Telemundo / Universo

Telemundo / Universo Transmisión: Pavo real

Argentina vs Argelia Alineaciones y noticias de lesiones

Alineaciones previstas y once iniciales

Widget de alineaciones de fútbol de RotoWire RotoWire Alineaciones de la Copa del Mundo Argelia vs Argentina Las alineaciones se actualizan automáticamente. Vista Todo Confirmado Previsto Refrescar Modo de vista previa. La transmisión de la alineación en vivo aún no está disponible: muestra los titulares proyectados. Este widget se actualiza automáticamente cuando caen las alineaciones oficiales. Argelia ALG vs Argentina ARGO PrevistoPrevisto Argelia Previsto Alineación aún no publicada Vuelve a consultar más cerca del inicio Argentina Previsto Alineación aún no publicada Vuelve a consultar más cerca del inicio

Los XI iniciales previstos se enumeran a continuación y se actualizan automáticamente en el widget de arriba a medida que aparecen las alineaciones confirmadas. Alineaciones vía RotoWire.

Argentina predijo el once inicial (4-3-3): Emiliano Martinez (GK); Facundo Medina, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina (DEF); Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister (MID); Thiago Almada, Lautaro Martinez, Lionel Messi (FW).

Argelia predijo el once inicial (4-3-3): Luca Zidane (Portero); Rayan Ait-Nouri, Jaouen Hadjam, Aissa Mandi, Rafik Belghali (DEF); Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi (MID); Mohammed Amoura, Amine Gouiri, Riyad Mahrez (FW).

Notas de alineación de Argentina

Un puñado de notas de acondicionamiento físico para realizar un seguimiento, todas actualmente proyectadas para comenzar. Lionel Messi (bíceps femoral) es el más importante: según las noticias de jugadores de RotoWire, marcó un penalti en 20 minutos como suplente en un amistoso el martes, una señal positiva de que se está recuperando. Julián Álvarez entrenó a fondo el miércoles y se espera que su problema menor en el tobillo desaparezca. Nahuel Molina y el portero Emiliano Martínez también están en la tabla de lesionados pero se proyecta que jueguen, así que estén atentos a la transmisión.

El 4-3-3 del técnico Scaloni tiene a Emiliano Martínez en la portería, los familiares cuatro defensores sin Nicolás Tagliafico (pantorrilla) y con Facundo Medina esperado como titular, y el núcleo del mediocampo ganador del título formado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Arriba, Julián Álvarez lidera la línea con Thiago Almada y Messi a cada lado. Si Messi está cerca de estar en plena forma, el techo de Argentina es, con diferencia, el más alto de cualquier equipo en este grupo.

Notas de alineación de Argelia

Ramy Bensebaini figura en la tabla de lesionados del Mundial por un problema en el pie y se perderá este choque. Por lo demás, las noticias son alentadoras: Hicham Boudaoui jugó 45 minutos en un amistoso contra Bolivia el miércoles y está listo para comenzar.

El equipo del entrenador Vladimir Petkovic se alinea con un 4-3-3 con Luca Zidane en la portería, una defensa de cuatro con Rayan Ait-Nouri y Aissa Mandi, y una delantera de tres que representa una amenaza real. Riyad Mahrez sigue siendo el talismán, con el ritmo de Mohammed Amoura en el otro flanco y Amine Gouiri en el centro. Argelia tiene la calidad de ataque para lastimar a cualquiera en el contraataque, y si Argentina se debilita temprano, este es un equipo capaz de dar un golpe.

Récord cara a cara entre Argentina y Argelia

Estos equipos se han enfrentado tres veces, con Argentina con una ventaja de 2-0-1, dos victorias y un empate, y Argelia aún no ha ganado el partido. Es una pequeña muestra de amistosos, pero se ajusta a la expectativa general aquí: Argentina es el equipo más fuerte, sin sugerir nunca que Argelia sea fácil de eliminar.

Análisis táctico y formaciones

Argentina buscará hacer lo que mejor sabe hacer: controlar el juego a través de sus tres mediocampistas, dictar el ritmo y dejar que Messi y Álvarez encuentren los espacios para lastimar a Argelia en el último tercio. El equipo del técnico Scaloni es paciente y despiadado, se siente cómodo manteniendo el balón y esperando la apertura. La única variable es el ritmo; si se está controlando a Messi y el ataque de Argentina no está del todo sincronizado desde el principio, hay una ventana para Argelia.

El plan de Argelia es mantenerse compacto, frustrar el avance de Argentina y lanzar a Mahrez y Amoura al espacio en el contraataque. Ambos extremos tienen el ritmo y la calidad para castigar a los laterales de Argentina si presionan demasiado, y Gouiri es un punto focal inteligente. El riesgo para Argelia es el mismo que enfrentan todos los equipos contra Argentina: darle demasiado tiempo a Messi y a ese mediocampo, y eventualmente te dejarán abierto.

Argentina es la opción clara, porque la brecha en el control del medio campo y la experiencia en los partidos importantes es significativa, y el equipo del técnico Scaloni rara vez pierde la compostura. Pero Argelia tiene lo suficiente en la contra para que los campeones funcionen, y un comienzo descuidado de Argentina les daría confianza.

Cuotas Argentina vs Argelia

Argentina es un gran favorito, como deberían serlo los campeones defensores, con Argelia como un claro perdedor y el empate tiene precio para un partido que se espera que Argentina controle.

Apuestas deportivas Argentina Dibujar Argelia BetMGM -250 +360 +675 DraftKings -255 +360 +850 FanDuel -260 +360 +800 apuesta365 -275 +375 +800 Kalshi -263 +350 +752

Probabilidades a partir del 15 de junio y es probable que cambien. Compra las mejores líneas en Página de probabilidades de apuestas de fútbol de RotoWire y reclamar bonificaciones utilizando el mejores promociones de apuestas deportivas.

Emparejamientos clave

Lionel Messi vs el centro del campo de Argelia

Incluso en esta etapa de su carrera, que Messi encuentre espacios entre líneas es la situación recurrente más peligrosa en cualquier partido de Argentina. Bentaleb y Boudaoui de Argelia tienen que mantener la disciplina y negarle la media yarda que necesita para dictar el juego. Si se salen de posición persiguiéndolo, el espacio detrás se abre para Álvarez y Almada. Contener a Messi sin perder la forma es el desafío central de la noche de Argelia, y es difícil.

Riyad Mahrez vs los laterales argentinos

El camino más claro para Argelia hacia el gol es Mahrez atacando el espacio detrás de los laterales argentinos en transición. Cuando Medina y Molina avanzan, hay espacio para explotar y Mahrez todavía tiene la calidad para hacer que Argentina pague. Si Argelia puede recuperar el balón y liberarlo rápidamente, tendrá sus momentos. Si los laterales argentinos y Lisandro Martínez pueden manejar esas transiciones es la trama secundaria a observar en el descanso.

Tomadores de jugadas a balón parado

Para obtener un desglose completo de los lanzadores de esquinas, tiros libres y penales de los 48 equipos, consulte la guía de lanzadores de jugadas a balón parado de la Copa Mundial 2026 de RotoWire.

Argentina

Corners & free kicks: Lionel Messi, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nico Paz, Giovani Lo Celso, Valentin Barco, Giuliano Simeone

Penaltis: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez

Argelia

Predicción Argentina vs Argelia

Argentina es el mejor equipo por un claro margen, e incluso un Messi manejado inclina el juego a su favor. El control del mediocampo y la experiencia en partidos importantes del equipo del entrenador Scaloni deberían ser suficientes para ayudarlos a pasar, aunque la amenaza de contraataque de Argelia significa que es posible que no deje la portería a cero. Los campeones tienen un comienzo ganador sin alcanzar la máxima velocidad.

Predicción del marcador: Argentina 2-0 Argelia

Próximos partidos

Argentina: 22 de junio vs Austria, AT&T Stadium (Arlington)

Argelia: 22 de junio vs Jordan, Levi’s Stadium (Santa Clara)

Para ver el desglose táctico completo y las probabilidades del Grupo J, consulte Avances del grupo de la Copa del Mundo 2026 de RotoWire.

Para obtener más cobertura, visite El centro de la Copa Mundial de RotoWire para alineaciones previstas, clasificaciones de fantasía, jugadas a balón parado, selecciones de apuestas, probabilidades y resúmenes diarios durante todo el torneo.