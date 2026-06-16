Orgullo y protesta en ‘Tehrangeles’: una diáspora dividida observa a Irán en el Mundial

Antes del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA prohibió la bandera del león y el sol en los partidos, diciendo que violaba el código de conducta de la organización que prohíbe “pancartas, banderas, volantes, indumentaria y otra parafernalia que sean de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria”.

Muchos iraníes presentes en el partido, deseosos de expresar públicamente sus opiniones, ignoraron la política. Nour estaba entre ellos, posando con orgullo con una bandera del león y el sol desde las gradas.

“El régimen les ha quitado mucho a los iraníes”, dijo Nour. “Pero no creo que ir al partido para mostrar mi orgullo por ser iraní signifique apoyar a cada jugador, o todo lo que representan… Nuestro amor por ser iraní supera todo lo demás”.

Nour dijo que entiende por qué los miembros de la diáspora luchan por apoyar al Equipo Melli. “Las decisiones de cada uno están determinadas por su dolor y trauma”, dijo.

Sin embargo, finalmente decidió que el régimen no es “dueño de nuestra cultura ni de nuestra alegría”. Nosotros lo hacemos”.

Los rugidos cada vez que Irán avanzaba sugerían que no estaba sola. Y al otro lado de la ciudad, el ambiente era de júbilo en el Café Meymuni, donde el propietario Shaheen Ferdowsi había organizado una fiesta de observación centrada en la comunidad.