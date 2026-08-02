Científicos argentinos revelan que los primeros americanos cazaban megafauna, representando entre el 83 y el 90% de su dieta – Noticias Ambientales

Un estudio científico impactante publicado en el reconocido revista avances científicos ha proporcionado información detallada sobre el Estilo de vida de los primeros habitantes del continente americano.. Esta investigación, liderada por Científicos del CONICET y de varias universidades argentinas.ha identificado los mecanismos de supervivencia de estas antiguas comunidades humanas.

Especialización en caza de megafauna entre los primeros americanos

Este descubrimiento ha resuelto un debate arqueológico histórico mostrando que Estas poblaciones dependían de técnicas de caza especializadas.. Por tanto, refuta la teoría anterior que sugería una Dieta basada en oportunidades fortuitas..

Para llegar a estas conclusiones, los arqueólogos Evidencia examinada minuciosamente de cincuenta sitios arqueológicos. que se extiende desde Alaska hasta la Patagonia. Usando un enfoque metodológico innovador que cuantificaron el aporte energético de cada presa, descubrieron que Los grandes mamíferos eran la base de la dieta.representando entre 83% y 90% de la ingesta calórica diaria.

Los hallazgos muestran que las presas más pequeñas, como los roedores, desempeñaron un papel insignificante en la dieta de estas poblaciones. Las preferencias de caza variaban regionalmente: los mamuts eran cazados en el norte, mientras que en América del Sur, los gigantescos perezosos terrestres eran la presa elegida. La desaparición de esta megafauna hace unos trece mil años coincide con el desarrollo de armas avanzadascomo las puntas de lanza de “cola de pez”, cruciales para la caza de estos grandes mamíferos.

Una característica notable de estas poblaciones fue su capacidad de movilidad. Las herramientas y materias primas encontradas sugieren que estas comunidades recorrieron hasta seiscientos kilómetrosno al azar, sino siguiendo un plan estratégico para localizar a sus presas. Ellos eran especialistas en su alimentación pero generalistas en el uso del espaciopermitiéndoles adaptarse a diversos ecosistemas.

Para futuras investigaciones, los expertos desean resolver cómo La diversidad de presas en Sudamérica. supera al de América del Norte. Comprender estas variaciones regionales es crucial para reconstruir la interacción de los humanos con su entorno. Este El avance científico ayuda a comprender. cómo nuestra especie conquistó un continente desconocido.