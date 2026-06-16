Cómo Israel podría complicar las negociaciones de paz con Irán. Y lo más destacado de la Copa del Mundo

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Las historias paradas de hoy

Israel, que inició la guerra en Irán con EE.UU., ha sido marginado del acuerdo que se espera que Estados Unidos e Irán firmen el viernes para iniciar negociaciones para poner fin a las hostilidades. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no participará en esas negociaciones y eso podría arruinar los esfuerzos de paz.

alternar título Atta Kenare/AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ El acuerdo del viernes es sólo un compromiso de negociación, y Carrie Kahn de NPR dice arriba primero que no está claro cómo se abordará el programa nuclear de Irán en esas conversaciones. Israel dice que por eso fue a la guerra en primer lugar y rechaza las exigencias de Irán de retirarse de todo el territorio libanés. Las elecciones israelíes tendrán lugar en otoño, y Kahn dice que los aliados y opositores políticos de Netanyahu lo están criticando por cómo el acuerdo para iniciar conversaciones de paz deja a Israel fuera del panorama y a Hezbolá sigue activo en el Líbano.

El presidente Trump se reunirá con Qatar y los Emiratos Árabes Unidos – partes interesadas clave en el acuerdo con Irán – hoy como parte de su primer día completo en la cumbre del G7. Si bien Irán ha recibido mucha atención en la cumbre hasta ahora, los líderes europeos están igualmente concentrados en lograr que Rusia negocie el fin de su guerra en Ucrania.

ðŸŽ§ Trump y otros líderes del G7 se reunirán hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Esta semana, Rusia disparó docenas de misiles contra Ucrania, matando a 11 personas y provocando un incendio en uno de los monumentos religiosos de Ucrania. Dice Danielle Kurtzleben de NPR. El presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, ha sido una de las voces europeas más fuertes que ha pedido a las naciones europeas que sean más independientes de Estados Unidos. El repetido antagonismo de Trump hacia estas naciones, en cuestiones como la OTAN y Groenlandia, las ha hecho más dispuestas a unirse y contraatacar, añade Kurtzleben.

Oklahoma y el Distrito de Columbia celebrar elecciones primarias hoy, mientras que Georgia y Alabama tienen algunas segundas vueltas. El senador Jon Ossoff de Georgia es, en el papel, el titular más vulnerable en la boleta demócrata, dice Stephen Fowler de NPR. Quienquiera que gane la segunda vuelta republicana establecerá un enfrentamiento de alto perfil y mucho dinero. En Oklahoma, el nombramiento del senador Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional ha dejado una serie de escaños abiertos después de que su reemplazo dijera que no se postulará para un mandato completo. Y los residentes de DC emitirán sus votos en unas elecciones primarias para alcalde de gran trascendencia.

¾¡ï ̧ A medida que la nación se acerca cada vez más a las elecciones de mitad de período, A los funcionarios electorales les preocupa que el Departamento de Seguridad Nacional no sea un socio para ayudar a asegurar las elecciones, sino más bien una amenaza que busca socavar resultados que no gustan al presidente Trump.

Mientras el equipo legal de Luigi Mangione regresa a los tribunales en la ciudad de Nueva York esta semana Para una audiencia previa al juicio clave, algunos expertos legales dicen que su atractivo populista, impulsado en parte por lo que algunos describen como su buena apariencia lista para Instagram, podría complicar sus juicios. Mangione está acusado de acechar y matar a Brian Thompson, director ejecutivo de la compañía de seguros UnitedHealthcare. Los donantes han aportado 1,5 millones de dólares para apoyar su defensa.

De la red NPR

por Juliana Kim, reportera de tareas generales

El camino al corazón de un visitante… es a través de su estómago.

A medida que nos acercamos a la segunda semana de la Copa del Mundo, la acción dentro de los estadios no es lo único que capta la atención de los visitantes internacionales. Resulta que están descubriendo las delicias de Buc-ee’s, Waffle House, Wawa y las recargas de refrescos gratis.

La Copa del Mundo se está llevando a cabo en 11 ciudades de Estados Unidos (casi la mitad están en el sur). Incluso más lugares sirven como sitios de entrenamiento para los jugadores. El resultado: más visitantes internacionales están explorando nuevas partes del país más allá de los puntos habituales.

Tatsuya Takeuchi, un periodista deportivo de Japón, ha estado antes en Estados Unidos, pero nunca en Nashville, donde entrena su equipo nacional. Cuando publicó una foto de un plato combinado de carne y tres lados, recibió una avalancha de respuestas dándole la bienvenida, enviándole más recomendaciones de comida e incluso ofreciéndose a prepararle una cena sureña adecuada.

“Estoy agradecido por cada reacción”, dijo a NPR. “Mucha gente me dijo que fuera a probar pollo caliente, así que fui de inmediato y estaba realmente delicioso”.

El turista escocés Shaun Alexander hizo un viaje a Texas antes de llegar a Boston para ver competir a su equipo local. Para todas las noticias sobre las tensiones de Estados Unidos con otros países, Alexander dice que la recepción en el terreno ha sido mucho más dulce.

“… Es simplemente extraordinario el tipo de calidez que uno encuentra y encuentra en Estados Unidos”, dijo a NPR.

Ese es el mensaje que quiere enviar a casa (junto con una sugerencia de probar costillas BBQ con salsa de vinagre).

Vídeos destacados

Lo más destacado del podcast

Cuando el mundo llega a Texas: Ep 4. Llévalo a las calles

El fútbol es mucho más que deportistas de élite corriendo por el campo ante millones de aficionados. También existe una fuerte y próspera cultura del fútbol callejero que contribuye a su inmensa popularidad en todo el mundo.

Hugo González es el fundador y copropietario de Dallas Street Soccer y se sentó con KERA para hablar sobre cómo el fútbol callejero puede unir a las personas a través de barreras culturales e idiomáticas.

ðŸŽ§ Escuche en la aplicación NPR

Qué mirar esta semana

ðŸ§¡ ICYMI: El Ejército Naranja marchó en Texas. Un mar de aficionados holandeses vestidos con el color característico de su país se dirigieron al primer partido de Holanda el domingo contra Japón. KERA estuvo allí y captó la nueva experiencia para los Texans, quienes aceptaron la oferta de los fanáticos holandeses de una celebración abierta previa al juego. Holanda jugará contra Suecia el sábado y Japón se enfrentará a Túnez el domingo.

ðŸ ´ó §ó ¢ó ³ó £ó ´ó ¿ El segundo partido de Escocia está programado para el viernes en el Boston Stadium en Foxborough, MA. Su primer partido del Mundial el sábado atrajo a aficionados de todo el mundo, incluidos algunos que vestían faldas escocesas y llegaron en autobús escolar. Escocia ganó ese primer partido 1-0 contra Haití. Los fanáticos de ambos equipos desfavorecidos han estado en la cima de llegar al torneo por primera vez en décadas.

ðŸŽ¨ Fuera de hielo’El arte de protesta está apareciendo en las calles de Filadelfia.donde los funcionarios de la ciudad han aprobado proyectos de ley que restringen la aplicación de la ley de inmigración y los defensores de la comunidad están presionando para que se proteja a los aficionados y turistas que asisten a los partidos y festividades de la Copa Mundial de la FIFA.

la escucha de hoy

alternar título Robert Bader/Marxbrothers.net

Los hermanos Marx fueron reyes de la comedia en los años comprendidos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Groucho era un bromista. Chico era un estafador que tocaba el piano. Y luego estaba Harpo, el alma gentil que tocaba el arpa y nunca pronunció una palabra, hasta ahora. Ahora puedes escuchar a Harpo hablar en persona en una grabación recientemente descubierta de 1964, apenas seis meses antes de su muerte. El audio es de un concierto benéfico, y el audio restaurado se publicó en el álbum Harpo Speaks!. Escuche la voz del hermano Marx y aprenda más sobre el álbum.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Mujahid Safodien/AFP vía Getty Images

Abdullah Ibrahim, el pianista de jazz sudafricano considerado el equivalente en su país del Mozart de Nelson Mandela, murió el lunes tras una breve enfermedad. Tenía 91 años. El gobierno del Reino Unido ha anunciado que prohibirá las redes sociales para todos los niños menores de 16 años. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que estaba “devolviendo a los niños su infancia”. Un tercio de los condados de Illinois han aprobado resoluciones que buscan separarse de la ciudad de Chicago para formar el estado número 51. A la gente de estos condados rurales le molesta lo que consideran el poder desproporcionado de Chicago.

Este boletín fue editado por Yvonne Dennis.