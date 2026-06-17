Mike Mazzei y Gentner Drummond avanzan a la segunda vuelta del Partido Republicano en la contienda para gobernador de Oklahoma

El Fiscal General del Estado, Gentner Drummond, y el exsenador estatal Mike Mazzei se reunirán en una segunda vuelta para la nominación republicana para gobernador de Oklahoma, proyecta NBC News, después de que ningún candidato recibió el apoyo mayoritario en las primarias del martes.

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Drummond y Mazzei terminaron en los dos primeros lugares en un campo abarrotado de nueve candidatos republicanos, y ambos obtuvieron aproximadamente una cuarta parte de los votos. Si bien Drummond ha ganado cargos estatales anteriormente, Mazzei obtuvo el respaldo del presidente Donald Trump en Truth Social poco más de dos semanas antes del día de las primarias.

“Es un gran honor para mí respaldar al guerrero MAGA, Mike Mazzei, quien se postula para gobernador de Oklahoma, un estado que amo, y GANÓ A LO GRANDE”, escribió Trump.

El gobernador republicano Kevin Stitt, que fue elegido y reelegido en 2018 y 2022, no puede volver a presentarse debido a los límites de mandato.

El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond. Nick Oxford para NBC News

La campaña de Mazzei fue financiada en gran parte por su riqueza. Mazzei ha prestado casi 7 millones de dólares a su campaña de un total de recaudación de fondos de más de 11 millones de dólares.

Drummond, abogado y ganadero de Hominy, comenzó con mucho menos que su contraparte, con un préstamo de 2 millones de dólares en abril y 500.000 dólares más a finales de mayo. Su campaña ha recaudado más de 340.000 dólares en contribuciones individuales desde abril y 12.000 dólares de comités de acción política.

En total, los candidatos republicanos a gobernador han dado o prestado más de 22 millones de dólares para la campaña primaria, según el sitio de noticias Oklahoma Voice.

Antes de lanzar su candidatura a gobernador, Mazzei sirvió en el Senado estatal y trabajó como planificador financiero. A lo largo de la campaña, promovió sus objetivos de eliminar los impuestos estatales sobre la renta, ampliar la desgravación del impuesto a la propiedad para las personas mayores y veteranos y crear una iniciativa de alfabetización para Oklahoma.

Como fiscal general, Drummond presentó recientemente una demanda para bloquear un proyecto propuesto de fundición de aluminio de 4.000 millones de dólares en Oklahoma, argumentando que podría dañar el medio ambiente y la agricultura. Y Drummond ha respondido a los intentos de su propio partido de integrar la religión en las escuelas.

También es ganadero, veterano de la Fuerza Aérea y banquero de una familia prominente. Ha criticado las relaciones de Stitt con las tribus indígenas de Oklahoma.

Oklahoma ha sido un estado confiablemente republicano en las últimas elecciones: Trump ganó todos los condados tres veces seguidas y el Partido Republicano lo ganó en todas las elecciones presidenciales desde 1968.