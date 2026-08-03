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Todd Blanche se acerca a la confirmación tras rescindir un fondo de 1.800 millones de dólares

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Gabriel Sánchez
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El fiscal general interino Todd Blanche se acercó a la confirmación del Senado el domingo después de rescindir formalmente un controvertido “fondo antiarmamentismo” de 1.800 millones de dólares y reducir las protecciones fiscales incluidas en el acuerdo del IRS del presidente Donald Trump.

Una portavoz del senador John Cornyn, republicano por Texas, confirmó que se había llegado a un acuerdo después de que Cornyn y el senador Thom Tillis, republicano por Texas, retrasaran la nominación de Blanche. Está previsto que el Comité Judicial del Senado vote sobre la nominación el martes.

“Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros del comité y senadores durante las últimas semanas y abordamos cualquier inquietud o pregunta pendiente”, dijo Blanche en un comunicado el domingo.

Todd Blanche se acerca a la confirmación tras rescindir un fondo de 1.800 millones de dólares

El fiscal general interino Todd Blanche aparece en una audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado en el Capitolio en Washington, DC, el 15 de julio de 2026. (Eric Lee/Getty Images)

“Hemos disfrutado de discusiones de buena fe y, como resultado, emitimos la siguiente orden y actualización con respecto al acuerdo del IRS de mayo. El Departamento siempre da la bienvenida y aprecia el compromiso productivo con todos los miembros del Congreso”, agregó.

La orden de Blanche rescindió formalmente la directiva del 18 de mayo que establecía el fondo y aclaró que las protecciones relacionadas con impuestos en el acuerdo se aplican sólo de forma retroactiva, no a presentaciones futuras.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones.

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