Todd Blanche se acerca a la confirmación tras rescindir un fondo de 1.800 millones de dólares

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El fiscal general interino Todd Blanche se acercó a la confirmación del Senado el domingo después de rescindir formalmente un controvertido “fondo antiarmamentismo” de 1.800 millones de dólares y reducir las protecciones fiscales incluidas en el acuerdo del IRS del presidente Donald Trump.

Una portavoz del senador John Cornyn, republicano por Texas, confirmó que se había llegado a un acuerdo después de que Cornyn y el senador Thom Tillis, republicano por Texas, retrasaran la nominación de Blanche. Está previsto que el Comité Judicial del Senado vote sobre la nominación el martes.

“Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros del comité y senadores durante las últimas semanas y abordamos cualquier inquietud o pregunta pendiente”, dijo Blanche en un comunicado el domingo.

“Hemos disfrutado de discusiones de buena fe y, como resultado, emitimos la siguiente orden y actualización con respecto al acuerdo del IRS de mayo. El Departamento siempre da la bienvenida y aprecia el compromiso productivo con todos los miembros del Congreso”, agregó.

La orden de Blanche rescindió formalmente la directiva del 18 de mayo que establecía el fondo y aclaró que las protecciones relacionadas con impuestos en el acuerdo se aplican sólo de forma retroactiva, no a presentaciones futuras.

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