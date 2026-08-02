El popular YouTuber revela que está considerando la eutanasia en Suiza: “No hay nada más caro que vivir”

Un popular YouTuber dice que está considerando la eutanasia en Suiza porque el dolor crónico le ha dificultado demasiado la creación de contenido y le ha dejado con hordas de facturas.

Max Gilardi, de 38 años, que publica animaciones en el sitio bajo el nombre hotdiggedydemon, hizo el impactante anuncio en una transmisión en vivo el sábado.



Max Gilardi, de 38 años, que publica animaciones en YouTube bajo el nombre hotdiggedydemon, hizo un anuncio impactante en una transmisión en vivo el sábado.

“Después de considerar todas las opciones que se me ocurrieron, finalmente la solución tomó la forma de eutanasia asistida por un médico”, dijo Gilardi.

Gilardi saltó a la fama en parte al publicar videos animados que parodiaban franquicias populares como Five Nights at Freddy’s y My Little Pony, acumulando más de 2,1 millones de suscriptores y casi 500 millones de visitas.

Pero una serie de problemas de salud, comenzando con un diagnóstico de fibromialgia (una enfermedad que causa dolor crónico en todo el cuerpo) en 2024, han ralentizado su capacidad para producir videos, dijo.

â€”Estoy cansado todo el tiempo. Paso mucho tiempo acostado. Siento mucho dolor en todas mis articulaciones y músculos, tobillos, espinillas, manos, rodillas, caderas y cuello. Tengo muchas dificultades para dormir”, dijo Gilardi.

El animador también detalló una serie de problemas de salud que, según afirma, los médicos todavía no pueden explicar, como el babeo repentino y la dificultad para hablar, así como el creciente costo de sus facturas médicas.

“No hay nada más caro que vivir”, dijo Gilardi.

Su decisión de potencialmente poner fin a su vida se produjo después de una larga deliberación y parece una “conclusión natural”, dijo.

“Mi existencia se ha convertido en una existencia en la que sufro y apenas me las arreglo para poder continuar manteniendo una existencia en la que apenas me las arreglo y sufro”, dijo Gilardi.



Gilardi saltó a la fama en el sitio publicando vídeos animados, acumulando más de 2,1 millones de suscriptores y casi 500 millones de visitas. YouTube/@hotdiggedydemon

Dijo que planea ir a Suiza para tomar la decisión de poner fin a su vida, afirmando erróneamente que la eutanasia es legal en el país.

La ley suiza prohíbe la eutanasia, que es administrada principalmente por un profesional de la salud, aunque el país permite el suicidio asistido, lo que significa que la persona que quiere morir técnicamente se administra el golpe mortal.

La reacción al anuncio ha llevado a Gilardi a decir que planea reconsiderar terminar con su vida, al menos por el momento.

“Decidí que no estoy pensando con claridad, lo reevaluaré”, dijo en una publicación X el domingo.

Si tiene pensamientos suicidas o está experimentando una crisis de salud mental y vive en la ciudad de Nueva York, puede llamar al 1-888-NYC-WELL para recibir asesoramiento gratuito y confidencial sobre crisis. Si vive fuera de los cinco condados, puede llamar a la línea directa nacional de prevención del suicidio, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, al 988 o visitar SuicidePreventionLifeline.org.