ÚLTIMA HORA: Los Cachorros de Chicago adquieren a Kevin Gausman en un intercambio con los Azulejos de Toronto

Al necesitar un lanzador abridor que ofrezca una combinación de durabilidad, experiencia y capacidad para fallar bates, los Cachorros dieron en el blanco con un canje por el abridor de los Azulejos Kevin Gausman, dijo el domingo por la noche una fuente familiarizada con la negociación. Ken Rosenthal y Mitch Bannon deEl Atléticofueron los primeros en enterarse de la noticia, en Twitter.

Gausman, de 35 años, tiene efectividad de 4.38 en 23 aperturas, líder de la liga para los Azulejos esta temporada. Esa, sin embargo, sería su peor efectividad desde 2019, y sus números periféricos sugieren que ‘Sigue siendo bastante mejor de lo que sugiere la ERA. Está ponchando al 23,5% de los bateadores contrarios y (como de costumbre) dando boletos a muy pocos oponentes, con una tasa de pases libres del 6,7%. Está en el último año de un contrato de cinco años y 110 millones de dólares firmado con Toronto antes de la campaña de 2022. También tiene efectividad de 3.83 en 14 apariciones y 56 1/3 entradas en postemporada. Los Cachorros absorberán la totalidad de los $7 millones y el cambio que aún se le deben por el resto de la temporada, dijo una fuente del club.

Es una operación sencilla, pero puede resultar extremadamente efectiva. Gausman tiene una ranura estándar para el brazo de tres cuartos y un buen andar en su bola rápida de cuatro costuras, a pesar de que esa oferta solo promedia 94 millas por hora en velocidad. Depende en gran medida de un splitter del cual tiene un dominio excepcional, y combina un slider para evitar que los derechos persigan los otros dos lanzamientos con demasiada ansiedad. Ha lanzado más de 2,000 entradas en las mayores y, a pesar de no tener un arsenal tan profundo como es típico de los abridores veteranos, se nutre de su astucia y su sentido del lanzamiento.

Para Chicago, se ubica fácilmente en la parte superior de la rotación titular. Si él, Shota Imanaga o Matthew Boyd son el verdadero as del cuerpo técnico depende de quién tenga el mejor conocimiento de sus ofertas secundarias en un día determinado, pero el trío constituye una sólida rotación potencial de playoffs, aunque ninguno de ellos lanza tan fuerte ni acumula tantos ponches como algunos de los lanzadores contra los que probablemente trabajarán en octubre. Sería tremendamente desafortunado si no estuviera disponible para tomar el balón y trabajar profundamente en un juego cuando el equipo lo necesita en la recta final.

A cambio, los Cachorros enviarán al prospecto de jardín Brett Bateman y al prospecto de cuadro Ty Southisene a Toronto. Bateman, de 24 años, fue seleccionado en la octava ronda procedente de Minnesota en 2023 y ha logrado un progreso constante en el sistema agrícola de los Cachorros. Es un jardinero central zurdo más bien pequeño, poco probable que batee con suficiente poder para desempeñar un papel regular, pero muy adecuado para un trabajo en la banca en las Grandes Ligas. Ha bateado bien para Triple-A Iowa esta temporada. Southisene, de 21 años, está mucho más lejos de las mayores. Los Cachorros le dieron un bono de overslot para sacarlo de un compromiso universitario como producto de la escuela secundaria de Nevada en 2024, después de seleccionarlo en la cuarta ronda. Es rápido y nervioso, pero incluso más pequeño que Bateman e incluso menos poderoso en el plato.

Los Azulejos estaban, claramente, felices de apuntar y tirar los dados con cierta velocidad y sensación para batear en este trato. Los Cachorros, para quienes esas son dos de las fortalezas de un sistema agrícola generalmente escaso, aprovecharon la oportunidad para intercambiar fuerza por fuerza. Gausman completa su rotación de postemporada proyectada, dándoles aproximadamente 20 horas para explorar movimientos de mayor potencial para abridores bajo el control del club a mediano plazo desde un lugar de influencia, en lugar de bajo presión, y para abordar el bullpen.

Vea nuestra lista de principales candidatos comerciales, ¡hasta casi 70 nombres y se actualiza periódicamente!

Ver candidatos comerciales