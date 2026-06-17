La lluvia a lo largo de la costa del Golfo podría convertirse en la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico

alternar título NOAA vía AP/NOAA

MIAMI – Un grupo de tormentas a lo largo de la costa del Golfo podría convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Las tormentas amenazaron con provocar fuertes aguaceros que podrían provocar peligrosas inundaciones en los estados del sur, incluidos Texas y Luisiana. El centro del sistema estaba el martes por la tarde a unas 55 millas al sur-suroeste de Corpus Christi, Texas, según un aviso del centro de huracanes.

El director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, dijo que los meteorólogos esperan que el sistema se fortalezca, posiblemente hasta convertirse en tormenta tropical a primera hora del miércoles. Pero las áreas costeras podrían experimentar condiciones de tormenta tropical esta semana, incluso si el sistema no recibe oficialmente un nombre, dijo Brennan.

“El principal peligro de este tipo de sistemas es en gran medida las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias”, dijo Brennan. “Y podríamos ver inundaciones urbanas y repentinas potencialmente mortales a lo largo de la costa de Texas hacia el este hasta el centro de Mississippi hasta el jueves. Las lluvias prolongadas pueden extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”.

Los meteorólogos dijeron que era posible que se produjeran tornados desde la costa superior de Texas a través del sur de Luisiana, Mississippi, Alabama y el Panhandle de Florida.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta fueron de alrededor de 30 mph el martes, apenas por debajo de los 39 mph necesarios para ser nombrada tormenta tropical. El sistema tenía un 70% de posibilidades de convertirse en un ciclón tropical en los próximos dos días, dijo el centro de huracanes.

Houston, donde está previsto el miércoles un partido del Mundial entre Portugal y la República Democrática del Congo, está bajo alerta de inundaciones desde el lunes. El estadio está cubierto y no se han anunciado planes para trasladarlo o reprogramar el partido.

Para el jueves, las tormentas podrían dejar caer de 4 a 8 pulgadas (10 a 20 centímetros) de lluvia, con totales aislados de un pie (30 centímetros) en las zonas costeras.

Ya estaba vigente una alerta de tormenta tropical desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Luisiana. El fuerte oleaje podría provocar corrientes de resaca a lo largo del Golfo durante los próximos días.