Trump retrasa la nominación de Jay Clayton para director de inteligencia, citando frustración por la herramienta de espionaje y el proyecto de ley de identificación de votantes

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que estaba retrasando la nominación de Jay Clayton para liderar la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, citando su frustración por una herramienta de vigilancia caducada y un proyecto de ley de identificación de votantes que actualmente carece de suficiente apoyo para su aprobación.

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En una extensa publicación nocturna en Truth Social, Trump dijo que cancelaría una audiencia de confirmación para Clayton como su director de inteligencia nacional, que estaba planeada para el miércoles. Emitió la publicación mientras hacía esperar a los líderes mundiales durante casi una hora en el último día de la cumbre del Grupo de los Siete en Evian-les-Bains, Francia.

Trump acusó a los demócratas de incumplir un acuerdo para renovar una poderosa herramienta de vigilancia respaldada por halcones de la seguridad nacional, que había caducado debido a preocupaciones bipartidistas sobre la elección inicial de Trump para el cargo, Bill Pulte, quien no tiene experiencia en seguridad nacional.

El presidente añadió otra condición: vincular su aprobación del programa de vigilancia a la aprobación de un proyecto de ley que exige que las personas presenten prueba de ciudadanía para registrarse para votar y mostrar una identificación en las urnas.

Trump también dijo que no quiere sacar a Clayton de su actual cargo como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York antes de que se apruebe su reemplazo, el exfiscal federal y abogado personal de Trump, Jamie McDonald.

La nominación de Clayton se había acelerado debido a la caducidad del programa de espionaje clave: la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA.

â€œLos republicanos acordaron con los dumócratas destituir al muy justo y talentoso William Pulte de su cargo como DNI interino a cambio de que los dumócratas aprobaran la FISA. Sin embargo, los republicanos actuaron tan rápido con las audiencias del Gran Jay Clayton, actual Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que Pulte se marcharía antes de que los dumócratas votaran sobre la FISA. Ahora, los dumócratas dicen que votarán en contra de FISA. Entonces, los republicanos terminaron cumpliendo su compromiso, pero los dumócratas rompieron el acuerdo”, dijo Trump.

“Por lo tanto, para agregar un poco de intriga, pero, por el bien de la nación y de la gente de nuestro país, no aprobaré la FISA sin que la LEY SAVE AMERICA ACT la acompañe”, dijo Trump, usando el acrónimo para el programa de vigilancia y su nombre para el proyecto de ley de identificación de votantes.

Dijo que no continuaría con la audiencia de confirmación de Clayton hasta que McDonald fuera aprobado para ser Fiscal Federal. Mientras tanto, Pulte seguirá siendo director interino de inteligencia, dijo Trump.

El Congreso, controlado por los republicanos, no ha actuado sobre el proyecto de ley de votación porque no cuenta con suficiente apoyo en ninguna de las cámaras, particularmente de los demócratas.

FISA otorga a la administración poderes para espiar a ciudadanos extranjeros que viven en el extranjero sin obtener autorización judicial. El programa ha enfrentado durante mucho tiempo críticas de los halcones de la privacidad de izquierda y derecha, quienes dicen que permite al gobierno recopilar datos sobre los estadounidenses y que está listo para el abuso.

La publicación de Trump sugirió que el debate para revivir la Sección 702 podría posponerse indefinidamente. Los legisladores han hecho sonar la alarma sobre el hecho de que el gobierno esté operando sin la autorización del Congreso para utilizar la poderosa herramienta de espionaje.

Una orden judicial de marzo pasado certificó que el programa podría continuar durante otros 12 meses, aunque es posible que las empresas de comunicaciones desafíen la autoridad del gobierno para obligarlas a cooperar y compartir datos.

Cualquier proyecto de ley para renovarlo necesita 60 votos en el Senado, donde los republicanos controlan 53 escaños.

El líder de la minoría, Chuck Schumer, DN.Y., dijo que el hecho de que Trump haya elegido a Pulte para el DNI había hecho “mucho más difícil” llegar a un acuerdo bipartidista. Él y otros legisladores demócratas han expresado su preocupación de que Pulte, un aliado cercano de Trump que ha llevado a cabo sin éxito investigaciones de fraude hipotecario contra varios demócratas prominentes, usaría sus poderes de espionaje para continuar atacando a los supuestos enemigos políticos del presidente si se le permitiera permanecer como jefe de inteligencia.

Los legisladores demócratas han dicho que el instinto de Trump de instalar a Pulte como DNI interino fue razón suficiente para justificar la oposición a renovar el poder de vigilancia sin orden judicial, y los líderes demócratas han expresado su apoyo a Clayton.