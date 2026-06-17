La UE y el G7 prometen apoyo en medio del brote de ébola en la República Democrática del Congo

La Comisión Europea afirmó el miércoles que estaba aprovechando un programa de apoyo valorado en unos 493 millones de euros (aproximadamente 580 millones de dólares) en ayuda humanitaria y seguridad sanitaria en medio del último brote de ébola centrado en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Esto se produjo un día después de que los líderes reunidos en la cumbre del G7 en Evian, Francia, pidieran una respuesta internacional fuerte y coordinada al brote, elogiando los esfuerzos de apoyo de Estados Unidos, la UE y otros.

Según el gobierno de la República Democrática del Congo a última hora del martes, el brote de la cepa relativamente rara Bundibugyo del Ebolavirus ha provocado 837 casos confirmados y 196 muertes, 29 de esos casos en un período de 24 horas.

¿Qué dijo la UE sobre su programa de asistencia?

La Comisión Europea dijo que sus fondos y ayuda eran una mezcla de “apoyo médico de primera línea” para la respuesta inmediata al brote, asistencia humanitaria en la región de los Grandes Lagos y la vecina Uganda, investigación de vacunas y tratamientos, y “trabajo a más largo plazo para mejorar la preparación y los sistemas de salud”.

Dijo que las autoridades sanitarias europeas todavía consideraban que el riesgo para los ciudadanos europeos era bajo, pero aun así los funcionarios subrayaron la importancia de la cooperación.

“Esto es un recordatorio de que la seguridad sanitaria es una seguridad compartida”, afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Los países pueden proteger mejor a sus ciudadanos actuando juntos”.

Hadja Lahbib, el comisario europeo competente para la gestión de crisis, calificó el brote como una “prueba de solidaridad global”.

“Mientras algunos se vuelven hacia adentro, la UE sigue presente, comprometida y es un socio confiable”, dijo Lahbib, antes de aludir a su reciente visita a un centro de tratamiento en la zona del brote en la República Democrática del Congo.

“En Bunia, conocí a médicos, enfermeras y socorristas de primera línea que trabajan bajo una presión extraordinaria para salvar vidas, así como a comunidades que viven con miedo e incertidumbre”, dijo. “Pero no se enfrentan solos a esta crisis”.

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¿Qué dijo el G7 sobre el brote?

Los líderes del G7 reunidos en los Alpes franceses emitieron una declaración conjunta pidiendo una “respuesta fuerte y coordinada para abordar los riesgos de seguridad sanitaria” que plantea el brote, que la Organización Mundial de la Salud ha considerado una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

Los países socios Egipto, India, Kenia y Corea del Sur, cuyos líderes fueron invitados a la cumbre, también apoyaron el llamado, que expresó una profunda tristeza por la pérdida de vidas y la tensión en las comunidades locales.

“El brote actual se centra en una zona aislada y afectada por el conflicto en la República Democrática del Congo, lo que dificulta la contención, el tratamiento médico y la logística de respuesta”, señaló el comunicado del G7. “Las vacunas, los diagnósticos y las terapias existentes no son totalmente eficaces contra la rara cepa viral en cuestión”.

Al elogiar los programas existentes de EE.UU. y la UE destinados a apoyar la respuesta local, los líderes internacionales pidieron “a otros países y socios más allá del G7 que se dediquenrecursos para hacer frente a esta amenaza global a través de los medios que consideren más apropiados”.

¿Qué hace que este brote de Ébola sea diferente? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Qué es el Ébola y dónde se encuentra el brote?

Identificado por primera vez en 1976, el Ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales de pacientes sintomáticos o de fallecidos. Puede causar hemorragias graves e insuficiencia orgánica y se cree que se origina en los murciélagos.

Se trata del decimoséptimo brote de ébola en el país centroafricano. Los más mortíferos se cobraron casi 2.300 vidas entre 2018 y 2020.

La mayoría de los casos del brote actual se han agrupado en el este de la República Democrática del Congo, en un centro minero de oro asolado por el conflicto cerca de la frontera con Uganda.

También se han registrado algunos casos en Uganda, lo que llevó a un puñado de países a imponer restricciones de viaje tanto en ese país como en la República Democrática del Congo. Sin embargo, el gobierno de Uganda ha dicho que estos casos han sido importados de la República Democrática del Congo, argumentando que tiene la situación bajo control dentro de sus fronteras.

“Por lo tanto, hacemos un llamado a ‘todos los países que han impuesto restricciones indebidas’ a los ugandeses a que las levanten porque Uganda ha controlado efectivamente el ébola en el brote actual”, dijo la vicepresidenta Jessica Alupo en una conferencia de líderes africanos y donantes en Nairobi el martes.

La Cruz Roja advirtió el martes que el brote aún no parecía haber alcanzado su punto máximo.

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Editado por: Jenipher Camino González