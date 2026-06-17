Argentina defiende su título de la Copa del Mundo y sus aficionados están más obsesionados que nunca

Argentina defiende su título de la Copa del Mundo y sus aficionados...

Los fanáticos de Argentina viajan millas y gastan miles para apoyar a su equipo en la Copa del Mundo

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Mientras los campeones reinantes, Argentina, regresaban al escenario de la Copa del Mundo el martes, no había viaje demasiado largo ni boleto demasiado caro para sus fanáticos más fervientes.

Tres fanáticos viajaron en bicicleta casi 11,000 millas (17,700 kilómetros) desde Sudamérica hasta Kansas City, Missouri, sin boletos en mano. Un grupo condujo 20 horas, viviendo a base de sándwiches para ahorrar dinero. Daniel Otero, de 73 años, asistiendo a su séptimo torneo, está gastando alrededor de $100,000 para que él y sus dos hijos puedan ver al equipo jugar en las próximas semanas.

“Estamos locos por Argentina”, dijo. “Por eso gastamos tanto dinero para ver a nuestro país, a nuestro equipo nacional”.

La obsesión tuvo recompensa en Kansas City, ya que el equipo hizo su defensa en la Copa del Mundo, derrotando a Argelia 3-0. Anotando los tres goles estaba el legendario Lionel Messi, quien, cumpliendo 39 la próxima semana, podría estar jugando en su última Copa del Mundo.

“Argentina ahora es como los Chicago Bulls con Michael Jordan”, dijo Juan Martín, de 43 años, de Buenos Aires, Argentina, antes del partido. “En su mejor momento, tenía fanáticos en todo el mundo. Argentina tiene fanáticos en todo el mundo con Messi”.

Martín planea pasar el próximo mes siguiendo al equipo con su novia, Agostina Gómez Uvía, una búsqueda que estima les costará $20,000 cada uno. De manera similar, Otero está gastando $40,000 solo en boletos.

Otero y su hijo, Franco Otero, de 27 años, se maravillaron de que las familias estadounidenses también llevaran puestas camisetas de Argentina, con el nombre de Messi estampado.

“No puedo recordar un equipo argentino sin Messi”, dijo Franco Otero.

“Él cambió el juego”, coincidió Manuel Valdés, un ingeniero de 29 años de Corrientes, Argentina, que viajó al partido con su padre y su hermano menor. “Hay un antes y un después en el fútbol”.

En el estacionamiento fuera del estadio, el niño de 11 años, Andre Cornuz, de Miami, se unió a su padre mientras colocaba una bandera en la parte superior de una camioneta antes del partido. Al frente, los miembros de la banda Los Sin Entradas se alinearon con tambores. Los transeúntes se detuvieron para tomarse fotos frente a la exhibición, que incluía una pancarta gigante que decía “Lio Te Quiero” y una foto de Messi.

“He crecido con Messi”, dijo Andre, cuyo padre es de Argentina y a menudo viaja allí para visitar a su familia. “Estoy muy conectado con la tierra”.

El próximo destino de la banda es Dallas, donde Argentina jugará después, y luego “donde sea que nos lleve”, dijo Andre.

Pam Kramer, la directora ejecutiva del comité organizador de Kansas City, se maravilló la semana pasada de los esfuerzos que los fanáticos argentinos han hecho para apoyar a los tres veces campeones de la Copa del Mundo, incluido el trío que llegó en bicicleta a tiempo para el partido de apertura.

“Tuvimos a esos tres ciclistas argentinos que vinieron aquí, y vinieron aquí sin boletos. Y la gente en el condado de Johnson (Kansas) dijo: ‘¿Sabes qué? También somos fanáticos. Nos aseguraremos de que lleguen a un partido'”, dijo Kramer, “y eso es genuino. Nadie lo está haciendo por demostrar. Queremos que la gente vea lo que vemos, que este lugar es bastante especial”.

Tres horas antes del inicio, los fanáticos ya estaban haciendo fila para entrar al estadio. Jorgelina Skorput, de 34 años, de la ciudad de Nueva York, esperaba con sus amigos mientras los policías a caballo patrullaban la multitud. Condujeron dos días para llegar aquí, comiendo sándwiches y quedándose en un Airbnb a una hora de la ciudad porque era más barato.

En total, estima que el viaje le costó $2,000, incluido el boleto de $800.

“Sentí que esta es la única vez, la única oportunidad que tendré de ver la Copa del Mundo”, dijo Skorput, quien nació en Rosario, Argentina, y se mudó a EE. UU. cuando tenía 9 años. “Somos los últimos campeones”.

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El redactor deportivo de AP, David Skretta, contribuyó a este informe.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup