Mac Allister dice que la importancia de Messi para Argentina nunca puede ser cuestionada

La importancia de Lionel Messi para Argentina nunca puede ser cuestionada o exagerada, después de su sensacional hat-trick contra Argelia que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo en conjunto. Esa es la opinión del mediocampista Albiceleste Alexis Mac Allister, quien elogió a Messi después de la victoria por 3-0 del martes en Kansas City. Argentina tuvo un inicio arrollador en su defensa del título, ya que Messi logró su primer hat-trick en la Copa del Mundo, superando a Cristiano Ronaldo (33 años, 130 días contra España en 2018) como el jugador más viejo en anotar un hat-trick en el torneo, a la edad de 38 años y 357 días. El tercer gol de Messi, un final característico en la esquina inferior izquierda después de trabajar medio metro de espacio en el borde del área, fue su decimosexto gol en Copas del Mundo en total, igualando el récord de la competencia de Miroslav Klose. Él y Klose tienen un gol más que Ronaldo Nazario, mientras que el capitán de Francia, Kylian Mbappe, está tan solo dos goles detrás de los líderes, junto con Gerd Muller. La clase magistral de Messi se produjo cuando se convirtió en el primer jugador en aparecer en seis ediciones de la Copa del Mundo, disputando su 27º partido récord en la competición y ganando su 200ª internacionalidad, y Mac Allister dice que conserva la misma importancia para Argentina que tuvo durante su triunfante carrera en el 2022. “Si alguien pensaba que el equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que él es el más importante de todos”, dijo Mac Allister, citado por TyC Sports. “Tenemos que construir un equipo para él, donde se sienta cómodo. Hemos estado haciendo eso y le está yendo bien, está feliz y marcando goles.” El compañero de equipo, Rodrigo De Paul, quien asistió en el primer gol de Messi con un pase rompelinde correcto, hizo eco de esos sentimientos al decir: “No hay palabras sobre Leo, lo habrán dicho todo en la transmisión de televisión. “Disfrútalo mucho, no te pierdas ni un minuto que pase con él llevando esta camiseta. Los años pasan para todos, pero hay mucha alegría para él y para el equipo.” Argentina ahora se enfrenta a Austria en su segundo partido del Grupo J el lunes, antes de enfrentarse a Jordania cinco días después. Y Messi no da nada por sentado, señalando que muchos equipos establecidos han tenido dificultades en los primeros días del torneo. “Fue un poco difícil para nosotros en la primera mitad, las cosas cambiaron en la segunda mitad, lo cual es normal”, dijo Messi. “Los primeros partidos de una competencia, más aún en la Copa del Mundo, son difíciles. Tuvimos la experiencia de la última [perder con Arabia Saudita en su partido inaugural del 2022]. “Se ha visto en esta Copa del Mundo que nadie regala nada, es una Copa del Mundo muy competitiva donde todos los equipos son fuertes. “Todos los partidos van a ser muy parejos, muy intensos. Físicamente, hay muchos equipos fuertes y juegan bien, nos estudian.”