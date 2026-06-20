Historias que nos llamaron la atención: del 12 al 19 de junio

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MESSI MEJOR QUE NUNCA

La comidilla de la semana fue el hat-trick récord de Lionel Messi, que marcó los tres goles en el partido inaugural de la Copa Mundial de Argentina contra Argelia el pasado martes por la tarde (dos de distancia y el centro de un rebote). Messi iguala así al delantero alemán Miroslav Klose como máximo goleador del torneo con un total de 16 goles (anotados contra 11 equipos diferentes). También se convirtió en el primer jugador en participar en seis Copas del Mundo y marcar en cinco de ellas, compartiendo ambos récords con la estrella portuguesa Cristiano. Ronaldo, además de ser el jugador de mayor edad (el próximo miércoles cumplirá 39 años) en marcar más de un gol en un partido de un Mundial, el presidente Javier Milei celebró el triunfo con sólo tres palabras en su cuenta de la red social X: “VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!â€complementado con “Â¡VIVA LA SELECCIÃ“N, CARAJO!â€ en su cuenta de Instagram. Si bien hubo tolerancia en todo el país hacia los niños que llegaban tarde a clase el miércoles por la mañana, esto adquirió estatus oficial en La Rioja, donde el gobernador peronista Ricardo Quintela ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas hasta el mediodía. El júbilo nacional por la historia del Mundial quedó algo empañado el jueves cuando la actriz Florencia Peña no tuvo mejor idea que anunciar la noticia falsa de la muerte del padre de la superestrella, Jorge Messi, lo que la llevó a ser rápidamente eliminada del streaming de Luzu TV.

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MILEI CONSIGUE MÁS PRÉSTAMOS

El presidente Milei no permitió que la Copa del Mundo lo distrajera de conseguir crédito internacional para cumplir con los pagos de la deuda externa del próximo mes por valor de 4.300 millones de dólares, y se reunió con las autoridades del Banco Mundial el miércoles por la tarde tras la aprobación de un paquete de financiación de 2.000 millones de dólares para Argentina. A este préstamo le siguieron rápidamente otros 550 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezado por el brasileño Ifan Goldfain.

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UN GRAN GRANDE PARA RIGI

El gobierno confirmó oficialmente el martes pasado el ingreso del proyecto minero cuprífero Vicuña a su esquema de incentivos para grandes inversiones RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), una inversión propuesta de US$9.700 millones (que podría duplicarse en el tiempo según los inversionistas), se trata del proyecto minero más grande del país y uno de los cinco mayores emprendimientos cupríferos del mundo, según el ministro de Economía, Luis Caputo. Ubicado en la provincia de San Juan y financiado por la australiana BHP. y la canadiense Lundin, la mina prevé exportaciones anuales por valor de más de 2.600 millones de dólares y creará unos 30.000 empleos directos e indirectos. Se calcula que la primera década producirá 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata. mil millones y se estima que hay 40 propuestas en tramitación.

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QUIRNO EXPLOTA AL PETRO

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, respondió con dureza a la crítica del presidente colombiano Gustavo Petro a las políticas tributarias de Javier Milei el fin de semana pasado, diciendo: “En siete días se hará historia” (refiriéndose a la segunda vuelta de mañana en Colombia, donde el candidato de Petro va a la zaga). Petro había citado un estudio de Telesur que mostraba que los impuestos de las clases bajas en Argentina promediaban el 36 por ciento, frente al 26 por ciento para las clases altas, comentando: “Miren lo que está pasando en Argentina, los trabajadores están pagando más”. [taxes] que los ricos. Eso es lo que sucederá si uno cree en su estúpida promesa de bajar los impuestos. De hecho, los han reducido, pero para los más ricos, mientras que los han elevado para los trabajadores”. Este último enfrentamiento no fue el primero entre las administraciones ideológicamente opuestas de Milei y Petro.

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MUERTE TATY ALMEIDA EN

Taty Almeida, icónica activista de derechos humanos, incansable activista y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, falleció la mañana del domingo a los 95 años. Nacida en Buenos Aires en 1930 como Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, la vida de Almeida cambió para siempre tras la desaparición del estudiante de medicina Alejandro, de 20 años, el medio de tres hijos nacidos de su matrimonio con su colega maestro Jorge Almeida, a manos de la ultraderechista Triple A. organización paramilitar en 1975. Durante el resto de su vida exigió respuestas del Estado sobre su destino, sin respuesta a pesar de sus contactos por haber nacido en una familia de militares. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (una de las dos abuelas sobrevivientes) y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvieron entre los muchos que rindieron homenaje a su memoria. A su funeral en el Cementerio de Chacarita el pasado martes asistió, entre otros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

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FUSIÓN CLARÍN, SÍ PERO…

El gobierno de Javier Milei busca frenar una de las mayores fusiones empresariales de los últimos tiempos, autorizando la absorción de Telefónica Argentina por Telecom y al mismo tiempo imponiendo a esta última un plan de desinversiones, reduciendo sus clientes de telefonía móvil en un 40 por ciento o unos seis millones de personas (la empresa había ofrecido ceder la mitad de esa cifra), cediéndolos a un nuevo competidor. La empresa también tendrá que abandonar clientes de Internet. El objetivo es evitar que el Grupo Clarín acapare casi el 70 por ciento del mercado de las telecomunicaciones pero la compañía también apunta a una competencia agresiva del exterior como DirecTV-Amazon o Starlink de Elon Musk.

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MOVISTAR ARENA PASA A MANOS DE EE.UU.

La empresa estadounidense Live Nation Entertainment, considerada la mayor empresa del mundo del espectáculo con presencia en más de 50 países, anunció el martes pasado la compra de una participación mayoritaria en Movistar Arena Buenos Aires, continuando el Grupo La Nación como socio minoritario. Inaugurado en 2019 con capacidad para recibir a 15.000 personas, el Movistar Arena es uno de los recintos de referencia en Latinoamérica, albergando más de 250 eventos al año y convocando a más de 2,5 millones de aficionados. Hace quince días, Live Nation compró una participación mayoritaria en Dale Play Live, fundada por Federico Lauria y que desarrolla artistas como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Emilia. A través de DF Entertainment, otra compra local más, Live Nation también firmó recientemente un acuerdo estratégico con el Estadio Luna Park SA para renovar integralmente el sitio histórico y administrarlo durante las próximas décadas con 150 eventos nacionales e internacionales al año; la reapertura está programada para fines del próximo año.

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PAPA EN CAMINO

Una visita papal a Argentina se acercó el jueves cuando el Papa León XIV confirmó al presidente saliente peruano, José María Balcázar, que visitaría Perú en la primera quincena de noviembre mientras lo recibía en el Vaticano. Rápidamente se dispararon las expectativas de un viaje de ida y vuelta que incluyera también Argentina y Uruguay. El Papa pasó más de dos décadas en labor pastoral en el norte del Perú como arzobispo de Chiclayo. El gobierno de Milei extendió una invitación formal al Papa en febrero pasado, entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno. El último pontífice que visitó Argentina fue Juan Pablo II en 1987.

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COMIENZA LA PRUEBA DE PRÉSTAMO

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña (entonces de cinco años), en Corrientes, el martes pasado se inició el juicio correspondiente. Los abogados defensores de los 17 acusados ​​intentan que se anule el proceso. Se han recopilado más de 900 páginas de pruebas en este caso de alto perfil y se espera que el juicio dure entre cuatro y seis meses. El fiscal federal Carlos Schaeffer describió su objetivo central como “romper la cruel conspiración del silencio para descubrir qué hicieron con Loan”.

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LILITA Arremete

La exdiputada y candidata presidencial Elisa Carrió criticó a los antiguos aliados de centroderecha en el Almorzando con Mirtha Legrand programa de televisión del pasado domingo, especialmente el jefe de la bancada del Congreso del PRO, Cristian Ritondo, el expresidente Mauricio Macri y los Radicales de la UCR (su partido original), acusando a estos últimos de también ser corruptos. “No hablo con Ritondo porque es corrupto”, afirmó la fundadora de la Coalición Cívica, argumentando que “no puede explicar 180 propiedades” y vinculándolo con intereses de juego “que dominan Argentina”. También calificó de error su anterior apoyo a Macri. Otros objetivos fueron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ex alcalde de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ambos del PRO. Por último, aclaró que ahora se mantiene alejada de la política partidista pero sigue involucrada en la vida pública.

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MUERTE EN RÍO

El youtuber Gaspar ‘Gaspi’ Prim Díaz, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director de vídeos musicales Lucas Vignale estuvieron entre las seis víctimas mortales de un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro el pasado domingo. Las causas de la tragedia no se conocieron de inmediato. Gaspi se hizo un nombre con su humor irreverente, Oliver Tree era famoso por éxitos como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”, mientras que Vignale había trabajado con Bizarrap.

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MUERTE EN ECUADOR

Dos expertos forenses argentinos cooperan con Ecuador en la investigación de la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek hace una semana en el balneario costero suroccidental de Montañita, informó este lunes la Cancillería de Quito. Silva Koniuszek había denunciado transacciones inmobiliarias dudosas en las que supuestamente estaban implicados políticos y tiempo antes había denunciado amenazas de muerte. Ecuador solicitó “asistencia médica y forense independiente e imparcial” a Polonia y Argentina, y la Corte Suprema de este último ofreció “la cooperación técnica de dos expertos forenses con formación médica”. La causa de la muerte se indicó inicialmente como suicidio, pero los medios locales han expresado sus dudas, mientras que la delegación europea en Ecuador ha solicitado una investigación “independiente” y “transparente”.

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CORTINAS PARA BIBLIOTECA

Las escenas de empleados de la Casa Rosada desmantelando una biblioteca de la planta baja el miércoles, aparentemente para facilitar una nueva oficina, provocaron controversia entre quienes no estaban distraídos por la Copa del Mundo. Al parecer, el objetivo es digitalizar los libros almacenándolos en el edificio donde se produce el Boletín Oficial.

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CORTINAS PARA CAVANI

El club de fútbol Boca Juniors decidió el pasado miércoles rescindir el contrato del veterano delantero uruguayo Edinson Cavani, de 39 años, debido a sus incesantes lesiones y su mala forma. Desde su llegada al club a mediados de 2023, Cavani ha marcado 28 goles en 81 partidos, período durante el cual tuvo cinco entrenadores diferentes (Jorge Almirón, Fernando Gago, el fallecido Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda y ahora Rodolfo Arruabarrena, confirmado el jueves como nuevo técnico del club).