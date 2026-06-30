Un pescador de Idaho pierde su propio récord estatal y luego lo recupera con una captura aún mayor

Algunos chicos tienen toda la suerte.

Un pescador de Idaho vuelve a los libros de récords después de capturar una trucha de lago monstruosa que medía 43,25 pulgadas de largo. Y de alguna manera, esta ni siquiera es la primera vez que lo hace.

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El pescador de Idaho Falls, Dylan Smith, estaba pescando en el lago Payette cerca de McCall el 2 de mayo cuando una trucha de lago gigante decidió alegrarle el día. Después de una batalla, Smith logró meter el pez en el bote y colocarlo en una cinta métrica, donde descubrió que acababa de romper el récord estatal de captura y liberación de truchas de lago de Idaho.

El récord anterior era de 42 pulgadas.

Y aquí es donde la historia se vuelve loca: Smith ya ostentaba este mismo récord una vez antes.

En 2018, capturó una trucha de lago de 41,5 pulgadas, también en Payette Lake, y se ganó un lugar en la cima del libro de récords de Idaho. Finalmente, otro pescador lo superó con ese pez de 42 pulgadas.

¡Fue entonces cuando Smith emprendió una misión para vengar a su preciado laker!

Vale, en realidad no. Pero el destino quiso que lograra recuperar ese primer puesto.

“¡El ex poseedor del récord de trucha de lago ha regresado!” Smith escribió en las redes sociales después de que el Departamento de Pesca y Caza de Idaho hiciera oficial su último registro. ¡’43.25′ es la nueva longitud a batir!”

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Payette Lake se ha convertido en uno de los principales destinos de Idaho para la trucha de lago trofeo, gracias en parte a años de esfuerzos de gestión por parte de Idaho Fish and Game. Los biólogos han trabajado para reducir la cantidad de truchas más pequeñas en el lago, lo que ha ayudado a mejorar la población de kokanee y ha permitido que las truchas restantes del lago crezcan más y sean más saludables.

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La estrategia parece estar funcionando.

Después de todo, si un hombre puede batir el récord estatal dos veces en el mismo lago, ¿quién puede decir que un monstruo aún más grande no está nadando allí en este momento?