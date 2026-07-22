El líder de la junta de BPS dice que la junta no desafió al NYSED al nombrar un nuevo miembro

El presidente de la Junta de Educación de Buffalo dijo que el trabajo de la junta para nombrar a un nuevo miembro no desafía al principal funcionario de educación del estado.

La presidenta de la junta, Kathy Evans Brown, emitió un comunicado el martes, poco después de que la junta nominara al investigador retirado de la policía de Buffalo, Roscoe Henderson III, para ocupar un puesto en el Distrito Norte. Ese puesto ha estado vacante desde que Cindi McEachon renunció en junio, alegando preocupaciones con la transparencia.

El domingo, el alcalde de Buffalo, Sean Ryan, pidió al Departamento de Educación del estado que impidiera que la junta ocupara ese puesto, diciendo que la junta se enfrentaba a una crisis de confianza, y destacó la investigación sobre el recientemente dimitido superintendente Pascal Mubenga, así como sobre el miembro de la junta Muki Hawkins.

Un miembro de la administración del distrito acusó a Mubenga de acoso sexual y también acusó a Hawkins de mala conducta.

La comisionada de Educación, Betty Rosa, respondió el lunes expresando su apoyo a lo que llamó una recomendación del alcalde y autorizando a la junta a mantener la vacante.

Sin embargo, el presidente Evans Brown afirma que la junta no recibió ese aviso hasta que ya había comenzado un proceso legalmente requerido para cubrir el puesto dentro de los 30 días.

Evans Brown afirma que luego habló directamente con el comisionado y salió con el entendimiento de que la junta podría continuar.