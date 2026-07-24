Nuestro pasado: titulares del Telegraph del 24 de julio durante los últimos 100 años

Estos son los principales titulares de las ediciones del 24 de julio de The Telegraph a lo largo de los años:

Scott Harper fue nombrado nuevo entrenador en jefe de béisbol de Alton High School, en sustitución de Michael Bellm. Ambos hombres fueron lanzadores durante sus días como jugadores, y cada uno se había turnado para perfeccionar las habilidades de los lanzadores de la escuela en los últimos años. Harper se desempeñó como entrenador del equipo de segundo año de Alton durante tres años antes de unirse a Bellm en el personal del equipo universitario durante los cuatro años anteriores. Harper, graduado de Roxana High School, dijo que incluso había lanzado contra Bellm durante la carrera como jugador de su exjefe en East Alton-Wood River High School.

El pueblo de East Alton presentó una demanda alegando que varias empresas involucradas en la refinación y distribución de gasolina habían contaminado el sistema de agua de la ciudad con MTBE, un aditivo peligroso para la gasolina. La demanda presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Madison buscaba daños compensatorios para que la aldea pudiera encontrar suministros de agua alternativos para sus pozos existentes, realizar cambios en sus sistemas operativos y cubrir los gastos en que incurrió al eliminar el MTBE del suministro de agua. La demanda también buscaba daños punitivos. Premcor Refining y Tosco Corp., junto con sus predecesores, fueron nombrados como principales acusados.

Un segundo hombre acusado de degollar a una mujer de Alton y dejarla muerta se declaró culpable de un cargo de intento de asesinato y fue sentenciado a 18 años de prisión. Thomas Buddeke, de 47 años, de Alton, se declaró culpable en el Tribunal de Circuito del Condado de Madison de degollar a la víctima, Elizabeth Barnes, y arrojarla a una zanja en West Alton, Missouri, en enero de 1991. Dennis Erting, de 44 años, de St. Louis, se declaró culpable a principios de julio de intento de asesinato, restricción ilegal agravada y violencia armada. Los fiscales dijeron que planeaban solicitar una sentencia de ocho años.

El Secretario del Ejército, Martin F. Hoffman, recorrió Alton Lock and Dam 26 el 23 de julio de 1976 y dijo que creía que se necesitaba una nueva estructura. Hoffman examinó de cerca muchos aspectos de la esclusa y la presa, incluso abordó un remolcador mientras se movía a través de la esclusa para ver más de cerca la operación. El secretario del Ejército llamó a la presa un “bien nacional” y un “punto de estrangulamiento” en el río Mississippi. Dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. había recopilado “hechos impresionantes” que ilustran la necesidad de una nueva presa.

Incluso cuando los niveles de inundaciones en los ríos Mississippi y Missouri retrocedieron lentamente, un chaparrón el 23 de julio de 1951 casi abrumó al Departamento de Calles de Alton, que se vio inundado de llamadas de emergencia. La primera orden del día fue limpiar los escombros dejados por la inundación del área alrededor de las calles Ninth y Belle, donde se recogió la basura y se la llevaron en camiones antes de que tuviera tiempo de secarse. También había muchos escombros y basura arrastrada por la tormenta en los puntos bajos a lo largo de East Broadway. Se lavaron agujeros en East Fifth Street con Henry Street y en Joesting Avenue, mientras que parte del pavimento de ladrillos fue arrastrado al pie de Henry Street.