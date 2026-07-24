Los aliados de EE.UU. afectados por nuevos aranceles se oponen a las afirmaciones de Trump sobre trabajos forzados

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Mark Schiefelbein/AP

Muchos de los aliados clave de Estados Unidos criticaron el viernes los nuevos aranceles que la administración estadounidense les impuso, después de que el presidente Trump renovara el impuesto a más de 60 países justo cuando expiraban los aranceles anteriores.

La Corte Suprema de Estados Unidos había dictaminado a principios de este año que muchos de los aranceles impuestos bajo poderes de emergencia eran ilegales.

El presidente citó la aplicación laxa de una prohibición sobre el uso de trabajo forzoso para producir bienes como su razón para renovar los aranceles, una acusación que Australia y la Unión Europea rechazaron con vehemencia.

Los destinatarios de las últimas sanciones se enfrentan a entre el 10 y el 12,5 por ciento sobre casi todas las importaciones estadounidenses.

Aquí hay algunas reacciones de todo el mundo:

Australia y Nueva Zelanda

El Ministro de Comercio australiano, Don Farrell, dijo que los aranceles del 12,5 por ciento sobre las exportaciones de su país estaban “injustificados” y la calificó como “una decisión extremadamente decepcionante”.

“Creemos que tomamos en serio la cuestión de la esclavitud moderna. Tenemos algunas de las leyes más progresistas del mundo. Decimos que estos aranceles son injustificados y pedimos al gobierno de los Estados Unidos que los revierta”. Dijo Farrell.

En Nueva Zelanda, el primer ministro Christopher Luxon calificó los aranceles como “extremadamente decepcionantes”.

“La investigación estadounidense no proporcionó pruebas significativas que respalden las afirmaciones en relación con el trabajo forzoso. Los aranceles no son el camino: aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas.” dijo.

Unión Europea y Reino Unido

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, también cuestionó la lógica de Trump para los nuevos aranceles. “

“Si comparas nuestras leyes laborales con las de Estados Unidos, quiero decir, tenemos vacaciones pagadas, tenemos muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, por lo que no está realmente fundamentado”, dijo a Reuters.

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Por Han Guan/AP

El gobierno británico dijo que los últimos aranceles del 10 por ciento de Trump no supondrán “ningún cambio negativo” para las exportaciones británicas. El ex primer ministro Keir Starmer pudo lograr un mejor acuerdo comercial con Estados Unidos que muchos otros países, con tasas arancelarias más bajas. Y el rey Carlos III consiguió que los aranceles estadounidenses sobre el whisky escocés se redujeran a cero cuando visitó la Casa Blanca en abril.

Pero un portavoz del gobierno dijo: “Nos tomamos muy en serio el trabajo forzoso para garantizar que en las cadenas de suministro globales las empresas del Reino Unido no sean cómplices”.

Asia

El secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara dicho La administración Trump había asegurado a su país que no se le impondrían más aranceles. Dijo: “Es lamentable que la medida imponga aranceles basándose en la inexistencia de medidas que prohíben las importaciones de bienes fabricados mediante trabajo forzoso, a pesar de que la industria y el comercio de Japón están en línea con las normas internacionales”.

La segunda economía más grande del mundo, China, se vio afectada por nuevos aranceles del 12,5 por ciento y el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó la medida.