Tom Dundon apuesta que su fórmula de la NHL funcionará en la NBA a pesar de las críticas

Play-by-play callers are wordsmiths, so it was no surprise to read Kevin Calabro use a good word in announcing his exit as the Portland Trail Blazers lead broadcaster. In an interview with The Oregonian, Calabro revealed that he had an offer to stay on but that it was “subprime,” a not-so-subtle dig at his now ex-boss, Blazers owner Tom Dundon, who made his fortune in high interest auto lending.

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Los que llaman jugada por jugada son creadores de palabras, por lo que no fue una sorpresa leer que Kevin Calabro usó una buena palabra al anunciar su salida como locutor principal de los Portland Trail Blazers. En una entrevista con El oregonianoCalabro reveló que tenía una oferta para quedarse, pero que era “subprime”, una indirecta no tan sutil a su ahora exjefe, el propietario de los Blazers, Tom Dundon, quien hizo su fortuna con préstamos para automóviles con altos intereses.

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Hurricane Dundon found a new target this week, sweeping through the Trail Blazers’ broadcast team, wiping out most of it. Calabro is out, as are Neil Everett, Jamie Hudson and analytics maven Tom Haberstroh. Radio play-caller Travis Demers reportedly could return if he’s willing to take a 50% pay cut while any re-upped staff will see significant salary reductions, sources say.

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El huracán Dundon encontró un nuevo objetivo esta semana, arrasando el equipo de transmisión de los Trail Blazers y arrasando con la mayor parte. Calabro está fuera, al igual que Neil Everett, Jamie Hudson y el experto en análisis Tom Haberstroh. Según se informa, el presentador de radio Travis Demers podría regresará si está dispuesto a aceptar un recorte salarial del 50%, mientras que cualquier personal renovado verá reducciones salariales significativas, dicen las fuentes.

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The moves were expected. Since taking over as Blazers owner, Dundon has proved he is counting every nickel. He forced staff out of hotel rooms early during the play-in tournament, declined to pay for two-way players to travel and wiped out more than 70 staffers in a team-wide housecleaning that included most of the PR department. His first major hire, Micah Nori, accepted a contract so humiliating the NBA Coaches Association came out publicly against it.

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Los movimientos eran esperados. Desde que asumió como propietario de los Blazers, Dundon ha demostrado que está contando cada centavo. Obligó al personal a abandonar las habitaciones de hotel temprano durante el torneo de entrada, se negó a pagar el viaje de los jugadores de ida y vuelta y eliminó a más de 70 empleados en una limpieza de todo el equipo que incluyó a la mayor parte del departamento de relaciones públicas. Su primera contratación importante, Micah Nori, aceptó un contrato tan humillante que la Asociación de Entrenadores de la NBA se manifestó públicamente en contra.

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In fairness, some cost cutting was to be expected. Paul Allen, with a net worth of north of $20 billion, spent lavishly on the team during his stewardship, and his estate continued to after Allen’s death in 2018. New ownership was invariably going to make changes. Some firings, a few pay cuts, some consolidation of departments, sure. A trimmer, though, not pruning shears.

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Para ser justos, alguno Era de esperarse una reducción de costes. Paul Allen, con un patrimonio neto de más de $ 20 mil millones, gastó generosamente en el equipo durante su administración, y su patrimonio continuó después de la muerte de Allen en 2018. Los nuevos propietarios invariablemente iban a hacer cambios. Algunos despidos, algunos recortes salariales, cierta consolidación de departamentos, claro. Una podadora, no unas tijeras de podar.

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Still, the defense of Dundonomics is simple: It works. Need proof? There’s a silver Cup with his name on it. The Carolina Hurricanes were a broken franchise when Dundon purchased the team in 2018. Bad team. Low payroll. Old arena. The buzz was the team could be relocated to Quebec.

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Aún así, la defensa de Dundonomics es simple: Funciona. ¿Necesita pruebas? Hay una copa de plata con su nombre. Los Carolina Hurricanes eran una franquicia rota cuando Dundon compró el equipo en 2018. Mal equipo. Nómina baja. Antiguo estadio. Se rumoreaba que el equipo podría trasladarse a Quebec.

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Dundon changed that. The strategy was similar. He cleaned house, firing the head coach and general manager. He pushed out the team’s longtime lead radio broadcaster. He battled the city for funding for arena renovations. He looked at the Hurricanes as a bloated business. He trimmed the fat.

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Dundon cambió eso. La estrategia fue similar. Limpió la casa y despidió al entrenador en jefe. y gerente general. Expulsó al locutor de radio principal del equipo desde hacía mucho tiempo. Luchó contra la ciudad por fondos para renovaciones de estadios. Consideraba que los huracanes eran un negocio inflado. Recortó la grasa.

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And he won. Carolina made the playoffs for eight straight years under Dundon. This year, it won the Stanley Cup. Dundon took money out of the front office. But he poured it back onto the ice, swelling the payroll and investing in an analytics-based approach. He won the battle for funding, securing $300 million in exchange for a 20-year lease. He earned fan support through cheaper beer, lower parking rates and creative ticket packages.

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y el ganado. Carolina llegó a los playoffs durante ocho años consecutivos con Dundon. Este año ganó la Copa Stanley. Dundon sacó dinero de la oficina principal. Pero volvió a tirarlo al hielo, aumentando la nómina e invirtiendo en un enfoque basado en análisis. Ganó la batalla por la financiación, consiguiendo 300 millones de dólares a cambio de un contrato de arrendamiento de 20 años. Se ganó el apoyo de los fanáticos a través de cerveza más barata, tarifas de estacionamiento más bajas y paquetes de boletos creativos.

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By all accounts, Dundon is simply dropping that model into a new city in a new league. Make no mistake: NBA officials are embarrassed by all of this. No one wants to see a multibillion-dollar franchise run like a newspaper snapped up by a hedge fund. At Summer League you couldn’t walk far without running into someone with an opinion on Dundon’s approach. Even Adam Silver, a vocal supporter of Dundon, appeared frustrated when discussing the stalemate between the Blazers and Portland on arena funding.

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Según todos los indicios, Dundon simplemente está lanzando ese modelo a una nueva ciudad en una nueva liga. No se equivoquen: los funcionarios de la NBA se sienten avergonzados por todo de esto. Nadie quiere ver una franquicia multimillonaria administrada como un periódico adquirido por un fondo de cobertura. En la Liga de Verano no podías caminar muy lejos sin encontrarte con alguien que tuviera una opinión sobre el enfoque de Dundon. Incluso Adam Silver, un firme partidario de Dundon, parecía frustrado al discutir el estancamiento entre los Blazers y Portland sobre la financiación del estadio.

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But Dundon isn’t going to change. Why would he? Take the standoff between the Blazers and city officials. The team wants $600 million for renovations. The city is willing to cut a check for its part, with conditions. The Blazers don’t want to hear any of them.

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Pero Dundon no va a cambiar. ¿Por qué lo haría? Tomemos como ejemplo el enfrentamiento entre los Blazers y los funcionarios de la ciudad. El equipo quiere 600 millones de dólares para renovaciones. La ciudad está dispuesta a pagar un cheque por su parte, con condiciones. Los Blazers no quieren escuchar a ninguno de ellos.

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You want renovation plans?

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¿Quieres planes de renovación?

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Give us the money.

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Danos el dinero.

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You want a promise to stay?

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¿Quieres una promesa de quedarte?

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Give us the money.

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Danos el dinero.

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This week, Jamie Dunphy, the president of Portland’s city council, invited team officials to participate in a work session next week for renovations to the 30-year-old Moda Center. It’s unclear if anyone from the Blazers will attend.

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Esta semana, Jamie Dunphy, presidente del ayuntamiento de Portland, invitó a los funcionarios del equipo a participar en una sesión de trabajo la próxima semana para las renovaciones del Moda Center, de 30 años de antigüedad. No está claro si asistirá alguien de los Blazers.

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Dundon knows when he has a strong bargaining position. He had it in Carolina. He has it in Portland. City officials can (rightly) grumble about forking over millions to a billionaire but they need Dundon. The Moda Center lease expires in 2030. The NBA’s planned expansion has limited relocation options, but there are some out there. And if the Blazers leave Portland, it will be generations before the NBA considers going back there. If ever.

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Dundon sabe cuándo tiene una fuerte posición negociadora. Lo tuvo en Carolina. Lo tiene en Portland. Los funcionarios de la ciudad pueden (con razón) quejarse de haberle desembolsado millones a un multimillonario, pero necesidad Dundon. El contrato de arrendamiento del Moda Center vence en 2030. La expansión planificada de la NBA tiene opciones de reubicación limitadas, pero hay algunas disponibles. Y si los Blazers abandonan Portland, pasarán generaciones antes de que la NBA considere regresar allí. Si alguna vez.

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None of this guarantees success, of course. What worked in the NHL may not work in the NBA. The most successful teams have brainpower. Oklahoma City, San Antonio, Denver. They invest in coaching, in scouting, in front office executives. In Portland, the Blazers’ top assistant GM (Mike Schmitz) left for a better job in Dallas and the head coaching job went to the only candidate willing to take a one-year contract. Hardly inspiring.

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Nada de esto garantiza el éxito, por supuesto. Lo que funcionó en la NHL puede no funcionar en la NBA. Los equipos más exitosos tienen capacidad intelectual. Ciudad de Oklahoma, San Antonio, Denver. Invierten en coaching, en scouting, en ejecutivos de front office. En Portland, el principal asistente general de los Blazers (Mike Schmitz) se fue a Dallas para conseguir un mejor trabajo y el puesto de entrenador en jefe recayó en el único candidato dispuesto a aceptar un contrato de un año. Difícilmente inspirador.

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But it’s the direction the Trail Blazers are taking. The team broadcast will be worse next season, the staff around the players will be thinner, less experienced. There will be more cost cutting, which will undoubtedly become public. It will roil people at the NBA’s New York office. And Dundon won’t care. His way has worked. And it will take years of failure to make him believe it won’t.

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Pero es la dirección que están tomando los Trail Blazers. La retransmisión del equipo será peor la próxima temporada, el personal que rodea a los jugadores será más reducido y menos experimentado. Habrá más recortes de costes, que sin duda se harán públicos. Esto irritará a la gente en la oficina de la NBA en Nueva York. Y a Dundon no le importará. Su manera ha funcionado. Y serán necesarios años de fracasos para hacerle creer que no será así.

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