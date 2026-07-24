La policía se enfurece cuando Mamdani insta a los neoyorquinos a salir a las calles para protestar contra Netanyahu después del fracaso del arresto: ‘Al borde del caos’

El alcalde Zohran Mamdani está diciendo a los neoyorquinos que salgan a las calles para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando visite la Gran Manzana, y esto tiene a los policías de Nueva York furiosos.

Los mejores de Nueva York acaban de asumir el deber sobrehumano de mantener seguros los cinco condados durante la Copa Mundial de la FIFA, el título de la NBA de los Knicks, el Día de la Independencia y una celebración masiva de America 250 que atrajo a millones a la ciudad, y ahora tendrán que mantener la guardia alta mientras el alcalde zurdo aviva las llamas.

El alcalde Zohran Mamdani está instando a los neoyorquinos a protestar contra Benjamin Netanyahu, un dolor de cabeza para la policía de Nueva York. Vía REUTERS

Mamdani admitió que no podía arrestar al Primer Ministro Benjamín Netanyahu. Debbie Hill/UPI/Shutterstock

“La postura activista del alcalde coloca a los agentes de policía en la calle en una posición terrible”, dijo el presidente de la Asociación Benevolente de la Policía de Nueva York, Patrick Hendry. “Las protestas durante la Asamblea General de la ONU no son nada nuevo, pero cuando el alcalde de la ciudad convoca activamente manifestaciones, los agitadores violentos asumirán que tienen permiso para causar tantos estragos como sea posible.

“Esos mismos agitadores saben que la respuesta de protesta de la policía de Nueva York ya está paralizada por el peligroso acuerdo judicial que la ciudad firmó sobre la oposición de la PBA”, dijo Hendry. “La acalorada retórica del alcalde podría ser suficiente para llevar las manifestaciones al borde del caos”.

Mamdani ha estado obsesionado con Netanyahu desde que estaba en campaña el año pasado, y prometió arrestarlo si ponía un pie en la ciudad debido a una orden de 2024 de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

El alcalde se vio obligado a dar marcha atrás esta semana al admitir que no tenía el valor para hacerlo, pero instó a los neoyorquinos a protestar contra Netanyahu, lo que significa más trabajo para la policía de Nueva York.

“Esta es una ciudad donde, si alguien siente un nivel de frustración u oposición, la protesta es algo que siempre respetaremos”, dijo a los periodistas en el Ayuntamiento esta semana. â€œQue los neoyorquinos puedan expresarse, ya sea que estén a favor o en contra, sin importar el tema que sea.

“Y siempre he dicho que cuando respetamos nuestra Constitución, también respetamos nuestra Primera Enmienda”.

Los mejores de Nueva York ya hicieron todo lo posible para manejar la avalancha turística sin precedentes de este verano, y se les asignó turnos de 12 horas para manejar el trabajo adicional, que lograron sin problemas.

Está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visite la Gran Manzana para la Asamblea General de la ONU este otoño. AFP vía Getty Images

Los jefes sindicales de la policía dijeron que la policía de Nueva York tendrá que trabajar aún más después de un verano ajetreado gracias a Mamdani. Kyle Mazza/Shutterstock

Ahora, su propio alcalde se suma a la carga de trabajo.

“¿Hablaba en serio?”, preguntó un incrédulo policía de Manhattan.

“Los policías acaban de pasar seis semanas locas entre los Knicks y la Copa del Mundo trabajando muchas horas todos los días, y ahora los someterá a problemas innecesarios”, dijo el policía.

Un policía de Brooklyn llamó a Mamdani “nada más que un político barato que busca titulares baratos” que sabía (o al menos debería haber sabido) que “no tenía el poder” para arrestar al primer ministro.

Otro veterano del departamento añadió: “¿Cuándo se dará cuenta de que ya no es un activista?”

El alcalde Zohran Mamdani, que ha estado obsesionado con Benjamin Netanyahu, instó a los neoyorquinos a protestar contra el líder israelí. Hans Lucas/AFP vía Getty Images

Mamdani admitió esta semana que no tiene autoridad para arrestar a Netanyahu. MediaPunch / BACKGRID

“Debería gobernar la ciudad y tratar de mantener la paz, en lugar de incitar disturbios con su retórica”, dijo. “Básicamente les está diciendo a los locos que hagan lo que quieran, y no habrá repercusiones. Si un policía resulta herido, será culpa suya, pero esa es la menor de sus preocupaciones”.

Sin embargo, a pesar de la carga adicional, los funcionarios del sindicato de policías dijeron que la policía de Nueva York estará lista como siempre cuando comience la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Los manifestantes antiisraelíes marchan con un cartel que representa a Netanyahu con sangre en las manos. Michael Nigro

“El alcalde Mamdani todavía actúa como si estuviera liderando un movimiento de protesta en lugar de dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos”, dijo Scott Munro, presidente de la Asociación de Dotación de Detectives del Departamento de Policía de Nueva York.

“Si el alcalde Mamdani quiere un recordatorio de lo importante que es la Primera Enmienda, tal vez los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley de Nueva York deberían organizar una manifestación legal frente a Gracie Mansion y permitirle experimentar de primera mano las consecuencias de alentar protestas masivas sin barandillas”, añadió.

La oficina de Mamdani no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Información adicional de Craig McCarthy