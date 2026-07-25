Roger Goodell flota sosteniendo el draft de la NFL en Charlotte y regresando para algo más grande más adelante

La NFL se ha convertido en una especie de espectáculo itinerante, con partidos jugados en todo el mundo, el draft celebrado en todo el país y el Super Bowl recorriendo una ciudad estadounidense de élite tras otra. Y Charlotte puede estar cerca de convertirse en uno de los destinos.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo el jueves por la noche durante una charla informal organizada por el propietario de los Carolina Panthers, David Tepper, que cree que Charlotte se prestaría para albergar un draft de la NFL, y no descartó la idea de que la ciudad obtenga un Super Bowl en algún momento en el futuro.

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“…Ves la forma en que está evolucionando el centro de la ciudad…” Goodell dijo a una audiencia de Panthers y dignatarios locales reunidos para celebrar la renovación del nombre del estadio Bank of America y la renovación de las instalaciones. “La primera [thing] Me vino a la mente: Le dije a David: ‘Esto está hecho para un proyecto’.

“Es la ubicación de Charlotte en general. Y creo que tal como está el draft ahora, asistieron cerca de un millón de personas. Y vienen de todas partes, incluso internacionalmente. Y se ha convertido en un evento global que creo que sería algo fantástico aquí en esta ciudad, con todo lo que se está construyendo”.

Se habla del draft de la NFL para los próximos dos años. Washington DC celebrará el evento en 2027 y Minneapolis tiene el evento para 2028. Entonces, si Charlotte va a competir por el evento, el draft de 2029 sería el primer objetivo realista.

El draft ha ido creciendo constantemente como evento para los fanáticos desde que la NFL dejó de lado las versiones bajo techo, que solían celebrarse en un hotel de la ciudad de Nueva York o en el Radio City Music Hall. El draft de 2017 en Filadelfia fue el primero que se celebró al aire libre y contó con 205.000 asistentes.

Esa cifra se ve eclipsada por el evento de este año en Pittsburgh que estableció un nuevo récord con 805.000 asistentes.

Pero a pesar de su importancia emergente, el draft no se compara en escala con el Super Bowl como el evento visitante más emblemático de la NFL.

A Tepper le encantaría tener uno en Charlotte, incluso si eso no sucederá pronto.

“Simplemente habría un paso más en eso”, dijo Goodell. “En lo que respecta al Super Bowl, no hay duda de que la ciudad sigue creciendo como está. Realmente el estadio y las instalaciones aquí son maravillosos, y ciertamente tienen la calidad del Super Bowl.

“El verdadero problema con los Super Bowls ahora es el número de habitaciones de hotel, todos los hoteles y otras instalaciones, que, cada vez que vuelvo aquí, es completamente diferente de lo que era cuando estuve aquí la última vez.

“Y entonces, creo que a medida que el crecimiento continúa, creo que eso probablemente ocurrirá en algún momento en el futuro”.

El próximo Super Bowl disponible será en 2031.

Una hoja de especificaciones de candidatura para el Super Bowl de la NFL filtrada de principios de la década de 2010 requería que una ciudad anfitriona del Super Bowl tuviera habitaciones de hotel equivalentes a al menos el 35% de la capacidad de asientos del estadio dentro de un trayecto de 60 minutos en automóvil, lo que equivale a aproximadamente 25.000 habitaciones para un estadio típico de la NFL.

Pero a medida que el juego ha ido creciendo, el número necesario de salas también ha aumentado hasta alcanzar entre 60.000 y 75.000.

El área metropolitana de Charlotte cuenta con aproximadamente 50.000 habitaciones de hotel, pero muchas de ellas se encuentran en zonas periféricas.

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Tepper mantiene la esperanza.

“Sería fantástico poder disputar el Super Bowl aquí. Sería fantástico si tuviéramos un Super Bowl aquí”, dijo. “Tenemos, escuché que sí, somos el centro de la costa este, con uno de los mejores transportes, el sexto aeropuerto más transitado del país.

“Y en el camino de regreso mencioné que había notado que en Augusta tenemos más casas de un millón de dólares, probablemente más cerca del estadio que cualquier otro estadio en el país. Y noté que en Augusta, entregan esas casas en la medida en que es posible que no tengamos todos los hoteles de lujo.

“De hecho, ya te compré la casa de Dan Morgan”.

Dan Morgan es el presidente de operaciones de fútbol y director general de los Panthers. Y sí, Tepper estaba bromeando”.

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