Irán ataca bastiones estadounidenses alrededor del Golfo, mientras Estados Unidos ataca más sitios militares iraníes

IRBIL, Irak (AP) — Irán atacó el viernes bastiones estadounidenses alrededor del Golfo Pérsico, mientras Estados Unidos bombardeaba sitios militares iraníes mientras los rivales no mostraban señales de retroceder en su conflicto después de una decimotercera noche consecutiva de ataques.

Con los enfrentamientos recrudeciendo y la diplomacia incierta, ambas partes tomaron medidas que sugerían que era posible una escalada. Las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente comenzaron a alertar a los estadounidenses en la región que las opciones de irse podrían volverse más limitadas, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán aconsejó a los residentes de los países vecinos que se mantuvieran alejados de las bases con tropas estadounidenses.

Al prometer que Irán “no se doblegará ante la intimidación de Estados Unidos”, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, destacó las discusiones en curso con dos potencias globales que a menudo están en desacuerdo con los estadounidenses –China y Rusia– y advirtió en una entrevista con el medio de comunicación semioficial Tasnim que la República Islámica “ni se siente intimidada por amenazas ni cederemos a la presión”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, describió las actuales negociaciones con Irán como “con diferencia las más serias que hemos visto”, aun cuando Estados Unidos ha lanzado ataques diarios.

“Estamos encerrados, cargados y listos para partir, pero estamos hablando con ellos”, dijo Trump a los periodistas el viernes, añadiendo que “no tiene prisa” por poner fin a la guerra.

En el centro de la lucha está el Estrecho de Ormuz, un paso crucial para el suministro mundial de energía que ha sido efectivamente cerrado por los ataques iraníes, lo que ha disparado los precios del combustible y ha provocado una agitación económica generalizada.

Los sitios de ataques estadounidenses en todo Irán y países de la región son el objetivo

En la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, que alberga un contingente de asesores militares estadounidenses, funcionarios de seguridad dijeron el viernes que fuerzas lideradas por Estados Unidos habían derribado cinco drones cargados de explosivos. Repetidas explosiones resonaron en Irbil, la capital de la región semiautónoma kurda de Irak, y se vieron columnas de humo negro cerca de su aeropuerto, donde tienen su base las fuerzas estadounidenses. Los funcionarios militares estadounidenses no respondieron a una solicitud de comentarios sobre los aparentes ataques.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había atacado la base estadounidense en Udairi, Kuwait, incendiando y destruyendo tres cobertizos de almacenamiento y municiones. También afirmó haber golpeado una torre de vigilancia de la Quinta Flota de la Armada de los EE. UU., con base en Bahréin, que, según dijo, resultó dañada.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió a las preguntas sobre las afirmaciones.

Tanto Bahrein como Jordania dijeron que habían interceptado ataques aéreos de Irán el viernes.

Mientras una andanada de ataques estaba dirigida a bases de Estados Unidos y sus aliados, Estados Unidos atacó una base naval de la Guardia Revolucionaria en el norte de Irán, según los medios de comunicación semioficiales Fars e ISNA. También se informaron explosiones de bombardeos estadounidenses en la isla Qeshm de Irán, una base para activos navales que incluyen barcos no tripulados que Irán puede usar para atacar embarcaciones en el estrecho, así como en la provincia de Isfahán, hogar de una importante base aérea iraní y uno de los sitios nucleares de Irán.

Según se informa, ataques adicionales afectaron a la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, y a la provincia de Fars, en el sur de Irán.

El Comando Central dijo que el último bombardeo fue diseñado para “degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marinos civiles y a los buques comerciales que transitan por aguas regionales” mientras los estadounidenses presionan para reabrir el estrecho, a través del cual transitó una quinta parte del petróleo y el gas del mundo en tiempos de paz.

Los ataques hutíes dan a Irán más influencia en posibles negociaciones

Una delegación diplomática de Omán, que ha estado involucrada en los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán, estuvo en Teherán el viernes para discutir la gestión del tráfico marítimo en el estrecho, según la agencia de noticias estatal de Irán.

La capacidad de Irán para cerrar efectivamente el estrecho –y provocar un caos económico mucho más allá del Medio Oriente– le otorga una tremenda influencia en las negociaciones. Sus aliados hutíes aumentaron esa influencia cuando atacaron dos petroleros sauditas en el Mar Rojo el jueves, aumentando los riesgos de envío a través de otra ruta vital para el petróleo de Medio Oriente.

Los ataques cumplieron la amenaza de los hutíes de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb a la navegación marítima vinculada a Arabia Saudita. El estrecho en el extremo sur de la Península Arábiga conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, y alrededor del 12% del comercio mundial, incluida una cuarta parte del tráfico mundial de contenedores, pasa por allí.

El paso se ha vuelto más crucial para Arabia Saudita, que se ha visto obligada a desviar millones de barriles de petróleo por día para evitar el estrecho.

Trump ha amenazado con un “castigo militar importante” contra los hutíes si continúan sus ataques a los barcos.

El precio del petróleo crudo Brent, el estándar internacional, bajó ligeramente el viernes a alrededor de 96 dólares, pero todavía está sustancialmente por encima de antes del inicio de la guerra, cuando se cotizaba alrededor de 72 dólares el barril. Los automovilistas en Estados Unidos vieron cómo los precios de la gasolina subían a un promedio de 4,11 dólares por galón, dijo AAA.

No hay señales de avances diplomáticos a medida que aumenta el costo humano de la guerra

Más allá del impacto económico, el costo humano también fue evidente: el Ministerio de Salud iraní informó que 3.434 personas han muerto desde que comenzó la guerra.

En otros acontecimientos, la Organización Marítima Internacional dijo que al menos 6.000 marineros quedaron varados en unos 400 buques alrededor del Estrecho de Ormuz. El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió una “acción urgente” para ayudarlos. Su oficina dijo que los marinos están expuestos a los combates y que algunos han sido abandonados por los propietarios de sus barcos, dejándolos “valiéndose por sí mismos sin alimentos, agua, combustible, atención médica, electricidad o medios para comunicarse con sus familias”.

No ha habido señales públicas de progreso en ningún esfuerzo de negociación.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, que ha desempeñado un papel importante en negociaciones anteriores, se reunió el viernes con su homólogo iraní, Araghchi. Pero antes de la reunión, Araghchi pareció descartar cualquier intento de mediación, diciendo que no creía que el conflicto necesitara más mediadores, insistiendo en cambio en que Estados Unidos debía cambiar su posición.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero y han ofrecido objetivos cambiantes para la guerra, incluido derrocar al gobierno de Teherán y eliminar su programa nuclear.

Israel señaló su voluntad de reincorporarse al conflicto en los últimos días. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que viajaría a Estados Unidos la próxima semana y se reuniría con Trump.

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Frankel informó desde Jerusalén. Los periodistas de Associated Press Bassem Mroue en Beirut, Erin Cunningham en Jerusalén, Matthew Lee en Washington, Munir Ahmed en Islamabad, Jamey Keaten en Ginebra y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City contribuyeron.

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