Trump ataca a la prensa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca

En sus comentarios, la presidenta de la WHCA, Weijia Jiang, de CBS News, dijo que el evento regresaría al lugar del tiroteo de abril, el Washington Hilton, el próximo año. El evento reprogramado del viernes se llevó a cabo en el Waldorf Astoria a unas pocas millas de ese lugar, luego de las críticas de que la seguridad en el Hilton era inadecuada.

La directora saliente de la WHCA dijo que “se negaría a permitir que un acto de violencia tenga la última palabra”, en referencia al pistolero abordado en la primera cena en abril.

El oficial baleado en el lugar, el oficial Víctor González del Servicio Secreto de Estados Unidos, recibió un premio de Trump por sus acciones la noche del tiroteo.

“Como dije hace tres meses, el espectáculo debe continuar”, dijo Trump.

“Al igual que en mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor, y la tercera será mejor aún… Sólo estoy bromeando”, dijo Trump, bromeando diciendo que se postularía para un tercer mandato.

Trump se puso de pie y estrechó la mano de los ganadores de los premios, incluido un equipo del Wall Street Journal que recibió un premio por la cobertura de los vínculos de Trump con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

Antes del evento, muchos miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca teorizaron que Trump, que a menudo critica a muchos de los reporteros sentados a pocos metros de distancia en la sala, daría una severa reprimenda a los medios.

El discurso de Trump incluyó insultos directos dirigidos a varios periodistas, algunos de los cuales se encontraban en la sala. El tono más duro y los ataques personales se extendieron a políticos y celebridades demócratas, mientras que su discurso de una hora de duración también apuntó a objetivos familiares.

Pero el presidente estadounidense también pidió a los estadounidenses que respeten la libertad de expresión.

“Resolvemos nuestras diferencias no con balas, sino con un debate abierto y vigoroso”, dijo Trump. “Y ningún perdedor trastornado con un arma cambiará eso. No podemos permitir que eso suceda”.

Trump pareció estar de buen humor durante todo el evento y, en broma, dijo a los medios que “a veces realmente creo que no les agrado a algunos de ustedes”.

“Este lugar [the dinner] “Es realmente el grupo más grande de personas con el ‘síndrome de trastorno de Trump’ jamás reunido”, dijo. “Sospecho que algunos de ustedes tienen suerte de que nuestra última cena haya sido interrumpida… Iba a ir tras ustedes”.

El presidente bromeó que la industria de las noticias “quedaría en quiebra” después de que él deje el cargo porque “no habrá nadie sobre quien informar”, antes de ponerse un sombrero de Trump 2028 y decir que se postularía para otro mandato.

“Me complace anunciar mi intención, y esto es una especie de primicia, mi intención de postularme para un cuarto mandato como presidente de Estados Unidos”, bromeó Trump, aparentemente queriendo decir que se postularía por cuarta vez.

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha sugerido repetidamente que se postularía para un tercer mandato, a pesar de que la 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos exige un límite de dos mandatos. La enmienda fue ratificada en 1951 después de que el presidente Franklin D. Roosevelt cumpliera cuatro mandatos consecutivos. Trump ha hecho campaña para presidente tres veces y ganó dos de las elecciones.