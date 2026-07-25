Los Lakers tienen razón en no cambiar a Bronny James en medio de rumores de la NBA después del contrato de LeBron con los 76ers en la agencia libre

LeBron James fue noticia el viernes cuando Shams Charania de ESPN informó que había firmado con los Philadelphia 76ers por dos años y $8 millones. Si bien algunos asumirían que eso significa que es sólo cuestión de tiempo antes de que su hijo, Bronny, se una a él en la Ciudad del Amor Fraternal, puede que ese no sea el caso.

El escritor de los Lakers, Khobi Price, dijo en el “Brock and Alex Show” en 97.1 The Fan:

“Los Lakers están más que felices de quedarse con Bronny James. Lo seleccionaron en la segunda ronda hace dos años. Lo desarrollaron. Son fanáticos de él. Tiene mucha gente a la que le gusta dentro del edificio. No va a ser una de esas situaciones en las que simplemente van a enviar a Bronny a dondequiera que vaya LeBron. Se necesitaría algo real para que los Lakers quisieran cambiarlo”, (h/t Silver Screen y Roll para la transcripción).

Ramona Shelbourne informó que Rich Paul, agente de LeBron y Bronny, le dijo a ESPN que “no son un paquete” y que “no hay ningún plan o solicitud actual para que Bronny Janes se una a su padre en Filadelfia”.

Y añadió: “Recientemente, Bronny James tuvo su contrato garantizado por los Lakers, cuyo personal siente cariño por él, según las fuentes”.

Dan Woike de The Athletic informó que “las suposiciones de que padre e hijo permanecerán vinculados en el futuro son falsas”.

Tampoco deberían estar vinculados.

Las estadísticas de Bronny no saltan de la hoja de estadísticas en ningún momento, con sólo 2,9 puntos, 0,6 rebotes, 1,2 asistencias y 0,5 robos en 42 partidos la temporada pasada, pero su tiempo de juego fue limitado. Sin embargo, sí se benefició de un tiempo de juego significativo en la serie de postemporada contra Houston.

Si a los Lakers realmente les gusta el jugador de segunda generación y quieren mantenerlo en la plantilla, deberían resistir cualquier impulso o presión para cambiarlo, por razones que van más allá de su juego en la cancha.

Cambiarlo a cualquier lugar, y mucho menos a Filadelfia, sólo envalentona a quienes criticaron a la organización por seleccionarlo en la segunda ronda porque su padre era la cara de la franquicia. Esto abre al equipo, que busca dejar atrás a LeBron, bajo escrutinio. Mantiene la atención en una era pasada en lugar de lo que el equipo está construyendo actualmente a largo plazo.

Teniendo en cuenta el éxito de la organización, esta temporada será comparada con la del futuro miembro del Salón de la Fama, lo que dará a los aficionados, medios y detractores otra razón para hablar del mejor jugador de su generación en relación con los Lakers como un movimiento desafortunado.

Bronny, un atleta explosivo con una confiabilidad defensiva constante, tiene mucho que ofrecer a los Lakers en el futuro, especialmente si puede encontrar más tiempo de juego.